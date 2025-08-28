Prima pagină » Actualitate » Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse

Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse

28 aug. 2025, 21:38, Actualitate
Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse

Cei care nu sunt atenți la cumpărături riscă să fie păcăliți. Producătorii sunt tot mai creativi când vine vorba de scumpirea produselor pe nesimțite. Unul se vinde, mai nou, la porție, sticlele cu detergent sunt tot mai goale, iar ingredientele folosite la unele produse sunt de calitate mai slabă.

Pachetul de unt nu mai are de multă vreme 200 de grame, așa cum eram obișnuiți. Doar că, noua cantitate nu apare pe fața produsului, ci pe spate, unde este menționat ambalajul conține 18 porții a câte 10 grame”.

Este vorba de shrinkflation, un fenomen care devine o normalitate. Ne uităm pe catalogul unui supermarket din 2019. La fiecare produs descoperim o diferență de gramaj. De exemplu, o folie cu salam de Sibiu a scăzut cu 30 de grame, dar prețul a crescut față de acum cinci ani cu 35 de procente.

Și la detergent pare că ambalajul e tot mai mare, iar cantitatea tot mai puțină. Iar acolo unde cantitatea a rămas neschimbată, s-a umblat la calitate. Unii producători au optat pentru ingrediente mai ieftine, ca să nu scumpească prea mult produsul finit. Noile practici ale producătorilor i-au făcut pe clienți mai atenți la etichete.

Statistica arată că în 2024, brandurile au redus cantitatea produselor, în medie, cu 16%, potrivit Știrile Kanal D.

