Cum explică această elevă din Slatina propriul eșec de la Evaluarea Națională: „Nu mă pricep la matematică. Și, oricum, nu am învățat aproape mereu”

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2026) a început luni luni, 22 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română și a continuat cu proba de la Matematică, pe 24 iunie 2026.

Au fost înscriși pentru susținerea acestui examen, organizat în 2.956 de unități de învățământ/centre de examen, peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a, iar datele au fost transmise de către inspectoratele școlare județene, potrivit edu.ro.

Elevii au avut emoții la aceste probe ale căror rezultate vor fi afișate la data de 8 iulie.

O elevă din Slatina explică faptul că matematica i-a cam pus probleme.

„Pentru mine a fost greu, pentru că nu mă pricep la matematică. Pur și simplu, am lăsat materia în urmă și oricum nu am învățat aproape mereu”, a spus Eleva din Slatina, care a susținut proba de examen, potrivit Știrile Olt.

Alți elevi au fost însă mai optimiști.

„Sunt optimist. A fost un pic mai greu decât la matematică”, a declarat o altă elevă, potrivit sursei citate.