Cum face față Adelina Pestrițu criticilor din online. "Sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată"

Cum face față Adelina Pestrițu criticilor din online. ”Sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată”

29 ian. 2026, 15:30
Cum face față Adelina Pestrițu criticilor din online. ”Sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată”
Cum face față Adelina Pestrițu criticilor din online

Adelina Pestrițu, în vârstă de 38 de ani, a explicat cum face față criticilor din mediul online. ”Sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată”, a spus aceasta.

Adelina Pestrițu a fost asistentă de televiziune, iar acum este influencer și se bucură de mare succes în mediul online. În ceea ce privește viața personală, aceasta a fost căsătorită de două ori. Primul mariaj al vedetei a fost cu Liviu Vârciu. Din anul 2019, Adelina Pestrițu este căsătorită cu Virgil Șteblea, alături de care are o fiică, Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu are activitate intensă în mediul online, situație care îi aduce foarte multe aprecieri din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online, dar atrage și comentarii răutăcioase din partea unora. Despre cum face față hate-ului din online a vorbit vedeta într-un interviu pentru revista Viva.

Cum face față Adelina Pestrițu criticilor din online. ”Îmi sun avocații și mă adresez justiției pentru că e un mod corect în care pot trata o problemă de așa natură. Cu niște costuri, ce-i drept”

”Activez de peste 14 ani în online și, crede-mă, le-am auzit pe toate. De la atacuri la persoană, familie, statut, cunoștinte etc… până la amenințări reale și critici ce țin de aspectul fizic. Nu sunt persoana care să primească niciun fel de atac cu bucurie sau cu indiferență și nici nu mi-am propus să mă transform în una”, a explicat Adelina Pestrițu.

”Nu sunt de acord nici cu teoria ”ești persoană publică, trebuie să-ți asumi”. Așa că nu tolerez nici online și nici offline jignirile, amenințările și aroganțele. Sunt cazuri unde totul se poate rezolva cu un block, dar sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată, iar atunci îmi sun avocații și mă adresez justiției pentru că e un mod corect în care pot trata o problemă de așa natură. Cu niște costuri, ce-i drept”, a mai spus aceasta.

