29 ian. 2026, 16:10, Actualitate
A murit bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, scrie presa locală

Vremea Nouă, un ziar al presei locale, scrie că ar fi murit bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la vârsta de 85 de ani.

Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, ar fi murit miercuri, conform informațiilor publicate de Vremea Nouă. Reporterii publicației locale au fost la fața locului și au vorbit cu familia președintelui.

Presa locală scrie că e tristețe în familia președintelui Nicușor Dan, după moartea bunicii Mirabelei Grădinaru. Ea ar fi împlinit vârsta de 85 de ani la data de 22 martie, însă o infecție transformată ulterior în septicemie i-ar fi adus sfârșitul. Tot presa locală scrie că marele regret al Mirabelei Grădinaru ar fi fost că nu și-a putut face timp să o viziteze pe bunica Tița, de când este prima doamnă a României.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, ar fi spus soacra lui Nicușor Dan, potrivit presei locale, care ar mai fi spus că nu crede că președintele va putea ajunge la înmormântare, însă speră ca măcar Mirabela Grădinaru să poată ajunge.

Și vecinii și-au spus părerea despre bunica Tița.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familie Malcoce.

