29 ian. 2026, 15:51, Actualitate
Sondaj INSCOP: Premierul Bolojan este mai bine văzut în interiorul USR decât în PNL

Potrivit Sondajului INSCOP, Premierul Bolojan este mai bine văzut în interiorul USR decât în PNL. Sondajul mai relevă și că cele mai mari cote de încredere în președintele Nicușor Dan vin din rândul votanților USR și PNL. Iar când vine vorba de justiție, procentele cele mai mari provin din votanții PSD și AUR, scrie HotNews.ro.

Acest Sondaj a fost realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026 prin metoda CATI pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Apoi, Biserica este instituția din România cu cel mai mare grad de încredere în rândul populației, cu 63,9% (în creștere de la 57,7% în iulie 2025). Pe locul doi se află Armata cu 61,8% (în scădere de la 63%), apoi Poliția, la 50% (în creștere de la 43,2%).

Datele mai arată că încrederea în Nicușor Dan a scăzut la 27,9% (de la 34,8%), în Guvern la 18,4% (de la 20,4%), iar în Parlament la 11,9% (de la 14,5%).

Totodată, pentru prima dată, în acest barometru Inscop, este măsurată și încrederea în Justiție, care este la 25,4%. Adăugarea încrederii în Justiție în barometrul Inscop vine după ce finalul lui 2025 a fost marcat de mai multe proteste în ce privește starea justiției după dezvăluirile Recorded din documentarul „Justiție Capturată”.

Sociologul Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, a prezentat pe Facebook datele în funcție de cum votează fiecare dintre respondenți. Astfel, 72% dintre votanții USR spun că au încredere multă sau foarte multă în președintele Nicușor Dan, în timp ce la PNL procentul este de 64%.

La polul opus, doar 18% dintre votanții PSD au încredere în șeful statului și doar 13% de la AUR.

Premierul Ilie Bolojan primește mai multă încredere de la USR (50%), decât PNL (39%). Deși este în coaliția de guvernare, doar 19% de la PSD au încredere în Guvern.

Iar peste o treime dintre votanții PSD (35%) au încredere în Justiția din România, în timp ce 3 din 10 votanți AUR au aceeași părăre.

