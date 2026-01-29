Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația

Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă, actualul primar, preia interimar organizația. Demisia vine la mai puțin de două luni de la eșecul PSD în alegerile locale de la Primăria Capitalei, în care candidatul PSD Daniel Băluță a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu și a Ancăi Alexandrescu, clasându-se pe locul al treilea.

Anunțul a fost făcut de Rodica Nassar, printr-o postare scurtă pe Facebook: „Demisie”, a scris ea.

Rodica Nassar Curriculum Vitae

Potrivit CV-ului său disponibil online, Rodica Nassar a fost, în perioada 2017 -2019 Secretar de stat la Ministerul Sănătăţii și a avut atribuții în:

Inspecţia Sanitară de Stat;

Serviciul Medicină de Urgenţă;

Direcţia Relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale;

Preşedinte al Comisiei Ministerului Sănătăţii pentru trimiterea bolnavilor la tratament în stăinătate;

Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice – Reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

În perioada 2012 – 2016, a fost Deputat PSD, ales în Colegiul Electoral 6, Bucureşti, Parlamentul României. A fost Comisia pentru Sănătate şi Familie – Preşedinte (Februarie 2015), Februarie 2015 – Septembrie 2016 – Vicepreşedinte Camera Deputaţilor.

De asemenea, în perioada 2008 – 2012 a fost Deputat, Bucureşti, Colegiul Uninominal Nr 6, Parlamentul României.

Comisia pentru Sănătate şi Familie – Preşedinte

Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE

Preşedinte al Grupului Parlamentar de prietenie cu Rep. Libaneză

Membru – Grupurile parlamentare de prietenie cu Rep. Elenă, Rep. Lituania, Rep. Turcia

Atribuţii: coordonator al activităţii următoarelor Comisii permanente:

Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială

Comisia pentru Sănătate şi Familie

Comisia pentru Învăţământ, Știinţă, Tineret şi Sport

Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi

Atribuţii: