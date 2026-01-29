Prima pagină » Știri politice » Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația

Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația

29 ian. 2026, 17:04, Știri politice
Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația

Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă, actualul primar, preia interimar organizația. Demisia vine la mai puțin de două luni de la eșecul PSD în alegerile locale de la Primăria Capitalei, în care candidatul PSD Daniel Băluță a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu și a Ancăi Alexandrescu, clasându-se pe locul al treilea.

Anunțul a fost făcut de Rodica Nassar, printr-o postare scurtă pe Facebook: „Demisie”, a scris ea.

Rodica Nassar Curriculum Vitae

Potrivit CV-ului său disponibil online, Rodica Nassar a fost, în perioada 2017 -2019 Secretar de stat la Ministerul Sănătăţii și a avut atribuții în:

  • Inspecţia Sanitară de Stat;
  • Serviciul Medicină de Urgenţă;
  • Direcţia Relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
  • Preşedinte al Comisiei Ministerului Sănătăţii pentru trimiterea bolnavilor la tratament în stăinătate;
  • Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice – Reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

În perioada 2012 – 2016, a fost Deputat PSD, ales în Colegiul Electoral 6, Bucureşti, Parlamentul României. A fost Comisia pentru Sănătate şi Familie – Preşedinte (Februarie 2015), Februarie 2015 – Septembrie 2016 – Vicepreşedinte Camera Deputaţilor.

De asemenea, în perioada 2008 – 2012 a fost Deputat, Bucureşti, Colegiul Uninominal Nr 6, Parlamentul României.

  • Comisia pentru Sănătate şi Familie – Preşedinte
  • Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE
  • Preşedinte al Grupului Parlamentar de prietenie cu Rep. Libaneză
  • Membru – Grupurile parlamentare de prietenie cu Rep. Elenă, Rep. Lituania, Rep. Turcia

Atribuţii: coordonator al activităţii următoarelor Comisii permanente:

  • Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială
    Comisia pentru Sănătate şi Familie
    Comisia pentru Învăţământ, Știinţă, Tineret şi Sport
    Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi

Atribuţii:

  • Inspecţia Sanitară de Stat;
  • Serviciul Medicină de Urgenţă;
  • Direcţia Relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
  • Preşedinte al Comisiei Ministerului Sănătăţii pentru trimiterea bolnavilor la tratament în stăinătate;
  • Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice – Reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă
17:24
AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă
ULTIMA ORĂ George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington/”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”/”La ultimele alegeri am fost furat”/”Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2″/”Aceste 8 luni cu Nicușor Dan au fost groaznice”/”Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil”/”NATO e posibil să nu mai existe”/”Ne asumăm un guvern interimar”
15:08
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington/”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”/”La ultimele alegeri am fost furat”/”Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2″/”Aceste 8 luni cu Nicușor Dan au fost groaznice”/”Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil”/”NATO e posibil să nu mai existe”/”Ne asumăm un guvern interimar”
REACȚIE Marcel Ciolacu, prima reacție după comunicatul EximBank: „Este o măgărie”. Banca susține că a semnalat Guvernului Ciolacu riscuri de pierderi uriașe
15:06
Marcel Ciolacu, prima reacție după comunicatul EximBank: „Este o măgărie”. Banca susține că a semnalat Guvernului Ciolacu riscuri de pierderi uriașe
FLASH NEWS Tineretul, sacrificat în tăcere. Sindicatele îl acuză pe ministrul Florin Manole de abandon total. „Nu aveți tineret, aveți doar funcția”
13:05
Tineretul, sacrificat în tăcere. Sindicatele îl acuză pe ministrul Florin Manole de abandon total. „Nu aveți tineret, aveți doar funcția”
REACȚIE Ministrul Apărării se opune guvernului minoritar. Miruță crede că „deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni”
12:54
Ministrul Apărării se opune guvernului minoritar. Miruță crede că „deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni”
FLASH NEWS Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
11:58
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
A fost creat cel mai mic implant cerebral wireless din lume
ULTIMA ORĂ UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor
18:23
UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor
ULTIMA ORĂ Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
18:21
Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:15
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SPORT Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
18:07
Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
EVENIMENT Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
18:05
Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
FLASH NEWS Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
18:00
Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică

Cele mai noi

Trimite acest link pe