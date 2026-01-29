FCSB nu e în play-off și în Europa League e ca și eliminată. Rezultatele slabe ar fi și din cauza atitudinii unora dintre jucători, iar Mihai Stoica a dat detalii din vestiar.

După performanțele din anii trecuți, când au câștigat titlul doi ani consecutiv, fotbaliștii de la FCSB s-au schimbat în rău, comportament ce se observă și la antrenamente.

FCSB e pe locul 11 în Superliga, departe de play-off, și joacă meciul cu Fenerbahce diseară, în ultima etapă din Europa League, dar și aici are șanse teoretice de a se califica mai departe în competiție.

Ce se întâmplă la FCSB. Mihai Stoica dă detalii: „Nu mai saluți pe nimeni”

„Aia am zis-o de multe ori, dar când vezi că nu te transferi, tu lupți să te transferi sau abandonezi? Eu nu cred chestia asta, eu nu cred că Șut a fost sub nivelul lui de anul trecut pentru că nu s-a transferat, eu nu cred că Târnovanu a greșit, deși acum un an de zile nu greșea, pentru că nu s-a transferat.

Pur și simplu, unii, și aici mă feresc să dau nume, dar ei cam știu care sunt, și-au schimbat comportamentul. Poate asta (n.r. banii câștigați la FCSB), poate că te vânează toată lumea pentru autografe și te gândești că ești altul decât erai cu un an sau cu doi ani înainte. Eu de aia am și dat un exemplu și am spus că un om de mare valoare, că e fotbalist, că e antrenor, că e conducător, este cel care nu se schimbă dacă statutul său s-a schimbat, dacă locul lui în societate s-a schimbat, dacă a urcat trepte, că poți să urci trepte și financiar, poți să urci trepte și din punct de vedere al notorietății.

Cel puțin în percepția mea și din câte îl cunosc eu, Cosmin Olăroiu se comportă la fel, dar nu numai cu mine, că hai să spunem că noi suntem și prieteni, că am și eu un statut, ci cu oameni care nu au alt statut față de cel pe care îl aveau acum 18 ani, dar el a ajuns la un cu totul și cu totul alt nivel, și financiar, și din punct de vedere al trofeelor, și al cunoștințelor.

Asta le-am spus tuturor, Oli l-a avut secund pe Fabio Cannavaro, deținătorul Balonului de Aur, se comportă la fel. De ce? Pentru că are caracter. Una e să fii nervos într-o situație și să te comporți urât, dar să fii același om, chiar dacă ai ieșiri. Dacă ești altul și de unde dai ’Bună ziua’ și la clanțe, acum nu mai saluți pe nimeni, mi se pare o problemă asta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.