Greenpeace o acuză pe Diana Buzoianu că încalcă legea și trădează interesul public major

29 ian. 2026, 16:44, Actualitate
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, (Foto - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Greenpeace România o acuză pe Diana Buzoianu că încalcă legea și trădează interesul public major, cu referire la o declarație recentă a ministrului Mediului.

„Declararea zonelor prioritare pentru biodiversitate este cel mai mare proiect național de protejare a mediului și a bunăstării noastre în fața colapsului climatic și al biodiversității. Desemnarea lor este asumată de România și, mai mult, este o obligație legală și contractuală prin jalonul 13.2 din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență – n.r.).

Identificarea suprafețelor eligibile se face strict pe criterii de biodiversitate, iar desemnarea se realizează în interes public de către autoritate. Ministra Diana Buzoianu a încalcat cu bună știință legea atunci când a luat decizia de a propune un proiect de ordonanță de urgență care «stabilește clar că aceste zone vor fi declarate doar cu acordul consiliilor locale, consiliilor județene, proprietarilor și administratorilor»”

În lipsa unui sistem de compensații echitabil și funcțional de care tot Ministerul Mediului e responsabil, proprietarii și comunitățile locale vor refuza pe bună dreptate să-și includă suprafețe în zonele de strictă protecție. Conform Constituției, avem dreptul la un mediu sănătos și nu poate fi restrâns prin veto de interesul privat. Mai mult, conform Codului Civil, dreptul de proprietate nu este absolut, acesta obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului (Art. 44 alin. 7).

Avem toate indicațiile să credem că Ministra se teme de obligația legală pentru plata unei despăgubiri juste și prealabile pentru proprietarii privați al căror drept de proprietate este afectat. Deși fondurile există la Administrația Fondului pentru Mediu, nu pare că există deschidere spre a le face disponibile. Orice altă variantă înseamnă încălcarea legii, a contractului PNRR, trădarea interesului public și a proprietarilor privați.Nici legea 57/2007 a ariilor protejate, și nici Codul Silvic, nu prevăd nicăieri acordul proprietarului”, se arată în comunicatul Greenpeace România.

