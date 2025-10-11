Cum i-a SALVAT o fetiță de doar 10 ani ani viața frățiorului său, în vârstă de 7 ani. Clipele care au făcut diferența dintre viață și moarte

O fetiță din Texas și-a salvat frățiorul mai mic de la moarte, în timp ce se jucau în trambulina din curtea casei.

Lia, în vârstă de 10 ani, sărea alături de fratele ei, Logan, în vârstă de 7 ani, în timp ce practicau un joc care implica înghițirea unei bucăți de bomboană, înainte de fiecare săritură.

Dar, l-a un moment dat, băiețelul s-a oprit brusc, s-a apucat de piept, dând semne că se sufocă. Imediat, fata l-a bătut pe spate și a efectuat manevra Heimlich.

Bomboana i-a zburat din gât exact la timp, în timp ce Logan se afla încă pe platforma trambulinei scrie dailymail.co.uk.

Poliția Locală a precizat că fetița învățase tehnica de salvare de la un ghid de babysitting și de la mama sa.

„A fost o experiență dificilă. Oricât de mult mă doare inima, sunt atât de mândră de ea”, a declarat mama lor, Heather James, pentru NBC News.

Ea era în bucătărie când s-a întâmplat momentul terifiant, care a fost surprins de o cameră de supraveghere. VEZI AICI VIDEO!

Heather a povestit că, după incident, fiul său „a jurat că nu va mai fi niciodată pe trambulină cu o bomboană în gură

Femeia este membră a diviziei de programe speciale a Departamentului de Poliție din Lavon, care predă cursuri, inclusiv unul despre importanța tehnicilor de salvare în caz de sufocare.

FOTO – Captură video: Daily Mail