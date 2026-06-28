Cum își dau seama casierele din supermarket dacă un client este bogat sau sărac. Detaliul care îl dă de gol

Iată cum își dau seama casierele din supermarket dacă un client este bogat sau sărac și detaliul care îl dă de gol.

O casieriță cu experiență din Germania, care a lucrat mulți ani la un cunoscut supermarket, a povestit ce semnale îi atrag atenția în interacțiunea cu oamenii. Se pare că, anumite alegeri făcute la cumpărături și mici obiceiuri de comportament pot spune multe despre posibilitățile financiare ale cuiva. Acestea sunt gesture discrete, vizibile în special în momentul plății, care pot să arate cine cumpără fără restricții de buget, scrie Ziarul Românesc.

De asemenea, într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, o femeie angajată casieră la Rewe a spus: „Știu exact care clienți au bani și care nu. Oamenilor cu bani mulți nu le pasă de preț, iau doar cele mai scumpe produse și cele mai multe alimente organice.” Acești clienți nu cer nici bon fiscal.

De cealaltă parte, clienții cu bani mai puțini au întotdeauna la ei o listă de cumpărături, chiar dacă vor să cumpere doar unul sau două produse. Casiera spune: „Pentru ei totul este atent calculat și cumpără cât mai multe produse din promoție.

Casiera a mai declarat și că unor clienți le este rușine de ceea ce cumpără. Spre exemplu, unii oameni pun reviste achiziționate cu spatele în sus pe bandă. „Dar trebuie să le întorc ca să le scanez”, a mai zis casiera.

Dar, comportamentul oamenilor cu bani la supermarket poate varia de la caz la caz. Uneori, cei cu un venit mai mare pot fi mai exigenți și pot avea așteptări mai ridicate în ce privește calitatea produselor și serviciilor. În plus, aceștia pot fi mai selectivi cu produsele pe care le achiziționează și pot fi dispuși să plătească mai mult pentru calitate.