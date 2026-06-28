Prima pagină » Actualitate » Cum își dau seama casierele din supermarket dacă un client este bogat sau sărac. Detaliul care îl dă de gol

Cum își dau seama casierele din supermarket dacă un client este bogat sau sărac. Detaliul care îl dă de gol

Cum își dau seama casierele din supermarket dacă un client este bogat sau sărac. Detaliul care îl dă de gol
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iată cum își dau seama casierele din supermarket dacă un client este bogat sau sărac și detaliul care îl dă de gol.

O casieriță cu experiență din Germania, care a lucrat mulți ani la un cunoscut supermarket, a povestit ce semnale îi atrag atenția în interacțiunea cu oamenii. Se pare că, anumite alegeri făcute la cumpărături și mici obiceiuri de comportament pot spune multe despre posibilitățile financiare ale cuiva. Acestea sunt gesture discrete, vizibile în special în momentul plății, care pot să arate cine cumpără fără restricții de buget, scrie Ziarul Românesc.

De asemenea, într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, o femeie angajată casieră la Rewe a spus: „Știu exact care clienți au bani și care nu. Oamenilor cu bani mulți nu le pasă de preț, iau doar cele mai scumpe produse și cele mai multe alimente organice.” Acești clienți nu cer nici bon fiscal.

De cealaltă parte, clienții cu bani mai puțini au întotdeauna la ei o listă de cumpărături, chiar dacă vor să cumpere doar unul sau două produse. Casiera spune: „Pentru ei totul este atent calculat și cumpără cât mai multe produse din promoție.

Casiera a mai declarat și că unor clienți le este rușine de ceea ce cumpără. Spre exemplu, unii oameni pun reviste achiziționate cu spatele în sus pe bandă. „Dar trebuie să le întorc ca să le scanez”, a mai zis casiera.

Dar, comportamentul oamenilor cu bani la supermarket poate varia de la caz la caz. Uneori, cei cu un venit mai mare pot fi mai exigenți și pot avea așteptări mai ridicate în ce privește calitatea produselor și serviciilor. În plus, aceștia pot fi mai selectivi cu produsele pe care le achiziționează și pot fi dispuși să plătească mai mult pentru calitate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

UTILE Psihologii spun că oamenii care fac curat în bucătărie, în timp ce gătesc, trădează, de fapt, mecanisme cognitive și emoționale avansate
07:26
Psihologii spun că oamenii care fac curat în bucătărie, în timp ce gătesc, trădează, de fapt, mecanisme cognitive și emoționale avansate
ACTUALITATE 28 Iunie, calendarul zilei: Mel Brooks împlinește 100 de ani, Kathy Bates 78. Este semnat Tratatul de la Versailles
07:15
28 Iunie, calendarul zilei: Mel Brooks împlinește 100 de ani, Kathy Bates 78. Este semnat Tratatul de la Versailles
MARIUS TUCĂ SHOW Cum a schimbat pandemia publicul românesc? Damian Drăghici: „Oamenii au nevoie de muzica noastră. Oriunde am cântat, am ridicat publicul în picioare”
07:00
Cum a schimbat pandemia publicul românesc? Damian Drăghici: „Oamenii au nevoie de muzica noastră. Oriunde am cântat, am ridicat publicul în picioare”
VIDEO EXCLUSIV De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur, expert conducere defensivă: „Nu vor, ei spun că se strecoară”
06:00
De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur, expert conducere defensivă: „Nu vor, ei spun că se strecoară”
EXCLUSIV Cine este cheful Parlamentului. A gătit pentru Berlusconi şi Bush, iar acum gătește pentru senatorii și deputații României
05:00
Cine este cheful Parlamentului. A gătit pentru Berlusconi şi Bush, iar acum gătește pentru senatorii și deputații României
FLASH NEWS Rogobete, după ce a participat la Forumul Național PES Activists și Premiile Solidarității: România este mai mare decât orgoliile oricărui politician
22:26
Rogobete, după ce a participat la Forumul Național PES Activists și Premiile Solidarității: România este mai mare decât orgoliile oricărui politician
Mediafax
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Digi24
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
Tot mai multe țări europene cer sancțiuni împotriva Israelului. Explicația din spatele schimbării de ton: „Marea victorie a Rusiei și a lui Putin”
Mediafax
Vespa a împlinit 80 de ani. Mii de pasionați au defilat cu scuterele pe străzile Romei
Click
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Record la Cupa Mondială 2026: 177 de goluri după două săptămâni de competiție
Marius Manole, definiția ironică a adevărului: „Adevărul este atunci când coincide cu realitatea”
06:00
Marius Manole, definiția ironică a adevărului: „Adevărul este atunci când coincide cu realitatea”
FLASH NEWS Un alt cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a lovit Venezuela
23:35
Un alt cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a lovit Venezuela
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”: „Ăștia sunt extrem de civilizați”
23:11
Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”: „Ăștia sunt extrem de civilizați”
TRANSPORT Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță
22:24
Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță
IMOBILIARE Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România
21:45
Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România
ULTIMA ORĂ Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că demisionează după 9 ani și convoacă alegeri anticipate
21:43
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că demisionează după 9 ani și convoacă alegeri anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe