Cum își determină Anna Lesko fiul să citească. ”Mai încearcă el să negocieze numărul de pagini”

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre educația fiului său, Adam. vedeta a explicat cum îl determină pe acesta să citească mai mult.



Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România.

Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe care vedeta a trăit-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Anna Lesko nu a fost niciodată măritată. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în 2019, după opt ani de relație.

Artista a dat detalii despre educația fiului său într-un interviu pentru revista Viva. Vedeta a explicat, printre altele, și cum îl determină pe Adam să citească mai mult.

Cum își determină Anna Lesko fiul să citească. ”Dar cititul a rămas contra cost. Acolo este o luptă”

”Pecuniar, la noi e răsplătit doar cititul. Înainte erau recompensate material și alte task-uri: datul cu mătura în jurul casei, datul cu aspiratorul… Apoi, a început să se obișnuiască și mă ajută cu aceste treburi fără răsplata pecuniară. Am un caiet pe care tot adun, tot adun, și-n ultima perioadă nu mi-a mai zis să scriu acolo recompensa pentru aceste sarcini. A fost o trecere foarte interesantă la voluntariat. Dar cititul a rămas contra cost. Acolo este o luptă. Îi tot zic că mai avem două capitole sau 15 pagini și încearcă să tragă de timp. Zice că face o baie mai întâi, apoi că bea un ceiuț…”, a declarat Anna Lesko.

”Ce îmi place e că nu e un copil ranchiunos, supărăcios, nu-mi răspunde obraznic… Ferească Dumnezeu să facă asta! Că n-ai cum cu mine! Eu devin fiară, se întoarce foaia, orice până la lipsa de respect! Și Adam știe cum sunt momentele astea, că a mai încercat și el câte ceva, ca orice copil. Întorcându-ne la citit, mai încearcă el să negocieze numărul de pagini, dar până la urmă, dacă vrea banii promiși, citește tot”, a mai spus artista.