Cum se înțelege Anna Lesko cu fiul ei. ”Are nevoie să aibă încredere să se apropie de tine”

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre fiul său, Adam, și despre relația pe care o are cu acesta.



Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. În anul 2000, a debutat cu piesa ”Cu tine eu” la Festivalul de la Mamaia. În 2002 a apărut și primul material discografic de studio al artistei, Flăcări, ce conține și primul șlagăr al solistei — „Ard în flăcări” — care a rămas până astăzi unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale.

În ceea ce privește viața personală, Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe care vedeta a trăit-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Anna Lesko nu a fost niciodată măritată. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în 2019, după opt ani de relație.

Anna Lesko a făcut declarații despre băiatul ei, Adam, într-un interviu pentru revista Viva.

Cum se înțelege Anna Lesko cu fiul ei. ”E foarte important felul în care petrecem timpul împreună”

”El stă foarte mult la școală și nu mai are mult timp liber. Sunt două ore și jumătate în care trebuie să distribuim timpul cu cap, în așa fel ca să și petrecem timp împreună, ceea ce contează poate mai mult decât orice altceva. Mai ales că este și o vârstă foarte frumoasă unde se conturează copilul și are nevoie de atenție”, a explicat Anna Lesko.

”Are nevoie de atenție, are nevoie să aibă încredere să se apropie de tine, să-ți spună, uite asta, uite, asta… să mai vină și din partea lui inițiativa aceasta. Iar pentru asta nu este ușor. De cele mai multe ori copiii ascund lucrurile, tocmai pentru că văd că tu faci orice altceva în afară de a sta și de a-l asculta pe el. E foarte important să se apropie de tine. E foarte important acest schimb energetic, chiar dacă se plictisesc și el și părintele. Statul acesta împreună este benefic pentru ambele părți. Este cel mai firesc lucru. Astăzi, odată cu gadgetul, s-a uitat acest lucru sau începe să se uite, dar la noi nu este așa. E foarte important felul în care petrecem timpul împreună”, a adăugat artista.

”Da, avem o relație foarte frumoasă mamă-fiu”, a încheiat aceasta.