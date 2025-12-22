Cum își menține silueta Adina Halas de sărbători. ”Nu las garda jos”

Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, a explicat cum își menține silueta pe durata sărbătorilor de iarnă, când mesele sunt încărcate cu preparate care mai de care mai apetisante.

Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super sexy. Astăzi, fosta asistentă de televiziune este trecută de 40 de ani și este o apariție la fel de senzuală.

În plan personal, Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu și are un băiat, Serghei.

Adina Halas este foarte atentă cu look-ul său, astfel că și pe perioada sărbătorilor de iarnă are grijă să se mențină în formă și să nu ia în greutate.

Cum își menține silueta Adina Halas de sărbători. ”Au mai fost sărbători când eu eram cu iaurțelul și cu pieptul de pui și nu mâncam”

”Pot să mă abțin de la orice, nu poftesc la ceva anume. O să gust din absolut toate preparatele pe care le face soacra mea, și din cele pe care le face mama mea. O să gust din absolut tot ce se pune pe masă pentru că femeile din familia mea gătesc foarte bine și atunci e o dovadă de respect pentru ele”, a declarat Adina Halas pentru click.ro.

”Au mai fost sărbători când eu eram cu iaurțelul și cu pieptul de pui și nu mâncam. Am trecut peste acea perioadă, mă mențin, nu mai am probleme cu kilogramele în plus, Slavă Domnului. A fost multă muncă! Voi mânca din absolut tot ce va fi pe masă de sărbători, dar în cantități mici, voi avea grijă să mă hidratez, aportul proteic să fie același. Nu las garda jos”, a adăugat aceasta.