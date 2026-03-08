Prima pagină » Actualitate » Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor

08 mart. 2026, 17:13, Actualitate
Șoferii pot verifica online starea dreptului de a conduce, istoricul amenzilor și numărul punctelor de penalizare, tot ce trebuie să facă este să acceseze platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne, în secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” și vei fi îndrumat pas cu pas.

Serviciul este disponibil de pe 6 martie

Pe 6 martie, Poliția Română a anunțat implementarea unor funcționalități suplimentare în cadrul platformei HUB de servicii a Ministerul Afacerilor Interne, destinate conducătorilor auto.

Șoferii români pot consulta direct pe platforma hub.mai.gov.ro informații privind starea dreptului de a conduce și numărul punctelor de penalizare acumulate.

Pentru a utiliza serviciu, este nevoie să deții un cont de utilizator în platforma HUB. Orice posesor de permis autor românesc poate solicita istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație. Documentul poate indica și situația în care titularul nu a primit sancțiuni, caz în care este emis un „istoric alb”, a anunțat MAI, pe platforma oficială.

Care sunt pași pe care trebuie să îi urmezi

Pentru a obține istoricul amenzilor rutiere, trebuie să urmezi câțiva pași. Prima dată, trebuie să completezi o cerere pe care o poți trimite online prin e-mail sau o poți depune direct la sediul unității de poliție. Apoi, cererea dumneavoastră va fi procesată la nivelul unității de poliție, iar documentul vă va fi eliberat personal la ghișeu.

Pentru a trimite cererea prin e-mail trebuie să folosiți adresele oficiale ale structurilor teritoriale ale Poliția Română.

Adresele au, în general, următorul format: 

[email protected], unde „XX” reprezintă inițialele județului.

De exemplu, pentru județul Olt vom avea [email protected]. În cazul Capitalei, cererile se trimit la: [email protected].

Serviciul este gratuit

Conform informațiilor publicate pe platforma HUB a MAI, timpul mediu de livrare al documentului este de 5 zile lucrătoare, iar termenul maxim poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Serviciul este disponibil pentru cetățeni români, persoane cu vârsta minimă de 18 ani, iar eliberarea istoricului sancțiunilor rutiere este gratuită.

Procedura este reglementată de prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002. 

Actele normative prevăd că titularul permisului de conducere are dreptul să obțină istoricul sancțiunilor rutiere fie online, de pe site-ul IGPR, fie de la orice structură de poliție rutieră.

Care este valoarea amenzilor rutiere și ce sancțiuni se aplică pentru depășirea vitezei legale în 2026

În funcție de gravitatea contravenției, amenzile rutiere din 2026 sunt împărțite în mai multe clase de sancțiuni:

  • Clasa I: 2-3 puncte amendă (405 – 607,5 lei)
  • Clasa a II-a: 4-5 puncte amendă (810 – 1012,5 lei)
  • Clasa a III-a: 6-8 puncte amendă (1.215 – 1.620 lei)
  • Clasa a IV-a: 9-20 puncte amendă (1.822,5 – 4.050 lei)
  • Clasa a V-a (doar pentru persoane juridice): 21-100 puncte amendă (4.252,5 – 20.250 lei)

Depășirea vitezei legale atrage sancțiuni care cresc în funcție de numărul de kilometri în plus față de limita admisă:

  • 10-20 km/h peste limită: 2-3 puncte amendă + 2 puncte de penalizare;
  • 21-30 km/h peste limită: 4-5 puncte amendă + 3 puncte de penalizare;
  • 31-40 km/h peste limită: 6-8 puncte amendă + 4 puncte de penalizare;
  • 41-50 km/h peste limită: 9-20 puncte amendă + 6 puncte de penalizare;
  • Peste 50 km/h: 9-20 puncte amendă, plus suspendarea permisului pentru 90 de zile;
  • Peste 70 km/h: 9-20 puncte amendă, plus suspendarea permisului pentru 120 de zile.

