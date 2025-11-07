Prima pagină » Actualitate » Inteligența Artificială terorizează piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare

07 nov. 2025, 17:36, Actualitate
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligență Artificială au devenit cerințe tot mai frecvente în anunțurile de angajare și în România. Aceste competențe nu mai sunt cerute doar în domeniul IT, ci și în vânzări, contabilitate, finanțe, HR, inginerie sau dezvoltare de produs. Cert este că Inteligența Artificială schimbă din ce în ce mai mult piața muncii la nivel internațional. Multe persoane se tem că vor rămâne fără loc de muncă și vor fi înlocuiți de AI.

Piața muncii din România trece printr-un proces de schimbare, fiind tot mai mult influențată de Inteligența Artificială. Mulți angajatori vor să angajeze persoane cu abilități și competențe în folosirea tehnologiei avansate bazate pe Inteligența Artificială. Adoptarea AI este mai accelerată în rândul angajaților cu studii superioare și al specialiștilor și există încă un decalaj major între cerințele companiilor și nivelul real de digitalizare al angajaților, comprimă BZI.

Competenențele digitale, indispensabile

Tot mai mulți angajați își doresc să facă reconversii profesionale sau să urmeze programe de formare digitală. La rândul lor, companiile investesc în traininguri interne pentru a-și pregăti salariații sau viitorii angajați în fața transformărilor tehnologice rapide, precizează capital.ro.

Pe platforma eJobs.ro sunt disponibile foarte multe joburi care solicită explicit competențe digitale, iar alte locuri de muncă includ în descriere cerințe de AI sau machine learning.

Printre cele mai căutate aptitudini se numără generarea de conținut, analiza de date, business intelligence, editarea de imagini și utilizarea platformelor de cloud computing. Cert este că angajatorii încep să integreze tot mai multe tehnologii digitale la locurile de muncă și vor să își dezvolte afacerile crescând competențele tehnologice ale angajaților.

Companiile și firmele din țară au început să descopere avantajele tehnologiei și încep să investească în cursuri prin care angajații să învețe să folosească acest instrument. Totuși, pentru o parte dintre români, viitorul pare nesigur, iar teama că un robot le-ar putea lua locul la birou se acutizează pe măsură ce tehnologia e tot mai prezentă, precizează stirileprotv.ro.

Competiția cu AI

Cert este că Inteligența Artificială schimbă din ce în ce mai mult piața muncii la nivel internațional. Multe persoane se tem că vor rămâne fără loc de muncă și vor fi înlocuiți de AI.

Românii trebuie să aibă în vedere dezvoltarea competențelor digitale și flexibilitatea de a schimba domeniul de activitate. Inteligența Artificială câștigă tot mai mult teren pe piața muncii. Inteligența Artificială este folosită în tot mai multe domenii.

Printre acestea se numără medicina, industria alimentară, turism, industria constructoare de mașini. Conform specialiștilor, AI va avea un impact major asupra mai multor sectoare de activitate în următorii ani.

Mediafax
