Prima pagină » Actualitate » Cum pot afla bunicii noștri prognoza meteo pentru noul an, încă din 31 decembrie. Metoda inedită prin care li se „destăinuie” vremea

Cum pot afla bunicii noștri prognoza meteo pentru noul an, încă din 31 decembrie. Metoda inedită prin care li se „destăinuie” vremea

30 dec. 2025, 20:37, Actualitate
Cum pot afla bunicii noștri prognoza meteo pentru noul an, încă din 31 decembrie. Metoda inedită prin care li se „destăinuie” vremea
FOTO - Caracter ilustrativ

Bunicii noștri au metodă inedită prin care pot afla cum va fi vremea în noul an, încă din 31 decembrie. Mai exact, fac „prognoza meteo”, cu ajutorul foilor de ceapă.

Din bătrâni se spune că „meteorologia” populară nu dă greș niciodată, iar instrumentul care i-a ajutat pe țăranii români să afle vremea, transmis din generație în generație, este calendarul de ceapă, notează Antena 3.

Pentru țărani era important să știe din timp cât va dura iarna, în ce luni va ploua, dacă va fi un an secetos sau dacă vor fi recolte bune.

În unele sate de pe Valea Mureșului Superior și pe Valea Gurghiului, tradiția Calendarului de Ceapă se păstrează și astăzi, astfel că bunicuțele află de fiecare dată înaintea meteorologilor cum va fi vremea în noul an și păstrează cu sfințenie învățăturile din moși-strămoși.

De ce este ceapa atât de scumpă în magazine? La ce trebuie să se aștepte românii

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato

Cum afli vremea, prin calendarul foilor de ceapă

Ei bine, înainte de trecerea în noul an, se taie o ceapă mare în 12 bucăți, numite după lunile anului, aliniate apoi pe masă.

În fiecare bucată se presară puțină sare grunjoasă și se lasă așa câteva ore, apoi se face… „interpretarea meteo”.

Bucățile de ceapă care s-au înmuiat, care au lăsat apă, indică luni umede, iar cele care sunt uscate indică seceta.

Iar bucățile din care curge zeamă sunt un indiciu al nedoritelor ploi torențiale și inundații.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026
20:15
Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026
ACTUALITATE Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate
19:56
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
18:35
Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
REACȚIE Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
18:03
Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
JUSTIȚIE Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
18:00
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
România, într-un coșmar strategic și militar

Cele mai noi