Cum pot afla bunicii noștri prognoza meteo pentru noul an, încă din 31 decembrie. Metoda inedită prin care li se „destăinuie” vremea

Bunicii noștri au metodă inedită prin care pot afla cum va fi vremea în noul an, încă din 31 decembrie. Mai exact, fac „prognoza meteo”, cu ajutorul foilor de ceapă.

Din bătrâni se spune că „meteorologia” populară nu dă greș niciodată, iar instrumentul care i-a ajutat pe țăranii români să afle vremea, transmis din generație în generație, este calendarul de ceapă, notează Antena 3.

Pentru țărani era important să știe din timp cât va dura iarna, în ce luni va ploua, dacă va fi un an secetos sau dacă vor fi recolte bune.

În unele sate de pe Valea Mureșului Superior și pe Valea Gurghiului, tradiția Calendarului de Ceapă se păstrează și astăzi, astfel că bunicuțele află de fiecare dată înaintea meteorologilor cum va fi vremea în noul an și păstrează cu sfințenie învățăturile din moși-strămoși.

Cum afli vremea, prin calendarul foilor de ceapă

Ei bine, înainte de trecerea în noul an, se taie o ceapă mare în 12 bucăți, numite după lunile anului, aliniate apoi pe masă.

În fiecare bucată se presară puțină sare grunjoasă și se lasă așa câteva ore, apoi se face… „interpretarea meteo”.

Bucățile de ceapă care s-au înmuiat, care au lăsat apă, indică luni umede, iar cele care sunt uscate indică seceta.

Iar bucățile din care curge zeamă sunt un indiciu al nedoritelor ploi torențiale și inundații.