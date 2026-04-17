O alimentație sănătoasă poate fi cu până la 22% mai ieftină decât o dietă proastă. Cum poți economisi bani pe bonul fiscal de la alimente și să mănânci sănătos, potrivit experților

Este imposibil să nu ne gândim cum să economisim bani de fiecare dată când mergem la supermarket. Adesea în detrimentul unei alimentații sănătoase și al alegerii unor produse sănătoase. Cu toate acestea, menținerea unei diete sănătoase fără a cheltui o avere este posibilă, publică Larazon.

Experții de la Academia Spaniolă de Nutriție și Dietetică subliniază acest lucru, subliniind că o dietă sănătoasă bazată pe alimente proaspete, minim procesate, îmbunătățește sănătatea. Și poate fi mai economică decât dacă facem alegerile corecte.

Cum optimizezi coșul de cumpărături

Unele studii indică faptul că o dietă aliniată la recomandările nutriționale poate fi cu până la 22% mai ieftină decât una mai puțin sănătoasă. Pentru multe familii, provocarea rămâne cum să implementeze acest lucru în viața de zi cu zi. Tot mai mulți consumatori caută modalități de a-și optimiza coșul de cumpărături fără a sacrifica calitatea.

Alegerea locului potrivit pentru cumpărături a devenit una dintre principalele modalități de a economisi bani. Dar mai presus de toate, a ști ce să alegi este esențial.

Cum poți economisi bani în timp ce mănânci sănătos

Experții în nutriție sunt de mult timp de acord că proteinele sunt unul dintre ingredientele esențiale care ar trebui să fie mereu prezente dacă vrei să menții un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, nu toate proteinele sunt create la fel și acest lucru nu înseamnă întotdeauna că trebuie să cheltuiești mai mult. De fapt, este posibil să te bucuri de proteine ​​la prețuri accesibile și să mănânci bine, cheltuind mai puțin:

Prioritizează leguminoasele și ouăle: alternative economice și nutritive.

Optează pentru produse lactate de bază: acestea oferă proteine ​​de calitate la un preț bun.

Alege carne albă, cum ar fi puiul sau iepurele: acestea se numără printre cele mai accesibile opțiuni.

Include pește congelat sau conservat: sunt practice, economice și au o durată lungă de valabilitate.

Consumați nuci în cantități mici: au o valoare nutritivă ridicată.

Sfaturi pentru o alimentație sănătoasă și ieftină

Micile schimbări în planificare și obiceiurile de cumpărături pot reduce semnificativ cheltuielile lunare. Experții recomandă:

Planificarea meniului săptămânal vă ajută să vă organizați cumpărăturile, să evitați deciziile impulsive și să vă gestionați mai bine bugetul.

Verificați calendarele sezoniere: acest lucru ajută la identificarea produselor aflate la apogeu, care sunt de obicei mai accesibile și de o calitate superioară.

Evitați risipa

Dacă există un lucru asupra căruia experții sunt de acord, este necesitatea de a reduce risipa alimentară. Aduce beneficii atât portofelului dvs., cât și mediului. Pentru a realiza acest lucru. Cheia este o bună organizare acasă, deoarece aceasta vă permite să vă optimizați bugetul. Mai exact, specialiștii recomandă:

Reutilizarea resturilor în rețete noi: preparatele gătite pot fi ușor transformate în creații noi

Valorificarea la maximum a fructelor și legumelor

Fructele coapte pot fi folosite în smoothie-uri sau compoturi, iar legumele în creme sau piureuri

Tulpinile sau frunzele pot fi folosite pentru supe și alte preparate.

Resturile de cărne și peștelui gătit resturile pot fi reutilizate în rețete simple

Strategia de cumpărături

Verificarea cămării înainte de a face cumpărături vă permite să evitați cumpărarea de produse duplicate și profitați la maximum de ceea ce aveți deja acasă.

Profitați de promoții și reduceri. Vverificarea broșurilor și a ofertelor poate duce la economii suplimentare.

Alegeți mărci de magazin. Acestea oferă o alternativă de calitate la prețuri mai competitive în comparație cu alte mărci comerciale.

Acordați atenție prețului pe kilogram. Acest lucru vă permite să comparați produsele mai precis

Congelați alimentele în porții individuale. Acest lucru vă permite să le păstrați mai mult timp și previne alterarea. Se recomandă etichetarea alimentelor congelate cu data și consumarea mai întâi a porțiilor cele mai vechi.

