Cum poți rămâne fără mașină fără să ai nici o vină. Obiecte care nu trebuie uitate în habitaclu

O simplă neatenție te poate lăsa fără mașină sau cu ea vandalizată. O simplă husă de telefon, fără mobil, poate păcăli un hoț, iar un laptop uitat în soare poate provoca un incendiu.

Nu lăsa niciodată în maşină obiecte valoroase sau sensibile. În primul rând, riscul de furt creşte dacă văd hoţii obiecte la vedere. În al doilea rând, temperaturile extreme (vara sau iarna) pot deteriora serios bunurile. De exemplu, specialiștii avertizează că laptopurile, aparatele electronice, spray-urile presurizate ori medicamentele pot suferi pagube majore, dacă au fost uitate în interiorul unui vehicul.

Dispozitivele ca telefoanele, tabletele sau laptopurile conţin baterii care, expuse la căldură, pot să se supraîncălzească, să se umfle şi chiar să devină periculoase. Astfel, o regulă bună de care să ții cont: nu lăsa niciodată în maşină electronicele valoroase, dacă pleci pentru mai mult timp.

Sprayuri, deodorante, aerosoli

Recipientele presurizate pot exploda sau se pot deforma în interiorul maşinii când temperatura creşte foarte mult. Acesta e un motiv în plus pentru a nu lăsa în mașină aceste tipuri de produse, potrivit .

Medicamentele şi produsele cosmetice pierd din eficienţă dacă sunt expuse la căldură şi umiditate. Alimentele lăsate în maşină se pot strica rapid. De exemplu, o publicaţie atrage atenţia că mâncarea și băutura nu ar trebui să fie lăsate într-un autovehicul parcat pe durată mai mare de timp.

Obiecte de valoare, documente, ochelari

Obiectele vizibile, de valoare sau documentele personale expuse la căldură şi soare pot fi distruse sau pot atrage atenţia hoţilor.

Ce trebuie să faci înainte să pleci de lângă mașină

Ori de câte ori parchezi, fă o verificare rapidă: „Am lăsat ceva în maşină care ar putea fi deteriorat sau furat?”.

Dacă trebuie să laşi obiecte în vehicul, ascunde-le, ascunde-le în portbagaj sau acoperă-le cu o husă/pătură.

Respectă regula „nu lăsa niciodată în maşină” pentru obiecte precum spray-uri, electronice sau medicamente sensibile.

Încearcă să parchezi la umbră şi, dacă vremea e foarte însorită, așează un parasolar pe parbriz sau lasă geamul uşor întredeschis (doar dacă e un loc sigur).

