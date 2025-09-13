Cum poți recupera fotografiile și documentele ȘTERSE din greșeală de pe iPad

Atunci când vine vorba de organizarea conținutului personal sau profesional, tabletele iPad sunt, pentru mulți utilizatori, un dispozitiv de bază. Imagini din vacanțe, filmări importante sau fișiere de lucru ajung, de regulă, să fie salvate direct în aplicațiile implicite „Poze” și „Fișiere”. Dar, ce poți face atunci când, din greșeală, ștergi documentele respective, de care ai atât de multă nevoie?

Apple a prevăzut mai multe modalități prin care conținutul șters în mod eronat poate fi recuperat, fără instalarea unor aplicații externe.

Recuperarea imaginilor și clipurilor video din „Poze”

Procesul nu este complicat, însă trebuie să știi unde să cauți și cât timp ai la dispoziție pentru recuperarea fotografiilor și a documentelor de care ai nevoie. Iată cum îți poți readuce pe tabletă imaginile și fișierele șterse.

Atunci când un element este șters din aplicația Poze, acesta nu dispare imediat, ci este mutat într-un album dedicat – Șterse recent. Fotografiile și videoclipurile rămân acolo timp de 30 de zile, interval în care pot fi restaurate sau eliminate definitiv.

Pentru recuperare, deschide aplicația, accesează secțiunea Albume și derulează până la folderul Șterse recent. Vei vedea fișierele împreună cu numărul de zile rămase până la ștergerea permanentă. Selectează ce dorești și apasă Recuperează, iar materialele vor fi reintroduse automat în biblioteca principală.

După expirarea celor 30 de zile, fișierele sunt șterse definitiv. Pentru o protecție suplimentară, merită activată opțiunea iCloud Photos, care sincronizează toate imaginile în cloud și le face accesibile și de pe alte dispozitive conectate la același cont.

Restaurarea fișierelor din aplicația Fișiere

Și aplicația Fișiere include o zonă de tip „Recycle bin”. Documentele și folderele eliminate se mută în secțiunea Șterse recent, unde rămân tot pentru 30 de zile.

Pentru a le recupera, deschide aplicația, mergi în bara laterală și selectează folderul Șterse recent. După ce alegi documentele dorite, apasă Recuperează, iar acestea revin în locația originală.

În cazul în care fișierele erau stocate într-un serviciu terț, cum ar fi Google Drive sau Dropbox, regulile de recuperare pot diferi. Pentru iCloud Drive, conținutul rămâne disponibil 30 de zile și poate fi restaurat inclusiv din browser, prin accesarea site-ului iCloud.com.

Dacă nici Poze, nici Fișiere nu mai conțin documentele căutate, singura variantă rămasă este restaurarea unui backup anterior. Există două opțiuni: iCloud Backup sau iTunes/Finder.

Dacă ai activat backup-ul automat pe iCloud, la resetarea iPad-ului poți alege restaurarea direct dintr-o copie salvată în cloud;

Pe PC, dispozitivul se conectează prin cablu, iar din iTunes sau Finder se selectează backup-ul dorit pentru a rescrie conținutul.

Această metodă șterge datele existente pe tabletă, dar reprezintă adesea ultima soluție pentru recuperarea informațiilor extrem de importante care, din greșeală, au fost șterse.

Tableta iPad oferă utilizatorilor săi mai multe instrumente pentru a evita pierderea definitivă a datelor. Totuși, pentru o protecție reală pe termen lung, specialiștii IT recomandă verificarea periodică a setărilor de backup și activarea lor constantă.

