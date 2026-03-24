Prima pagină » Actualitate » Cum poți să reduci consumul de carburant folosind inteligent Waze și Google Maps. Sfaturile experților

În plin șoc al creșterilor prețurilor carburanților tot mai mulți români înceacră să-și optimizeze consumul. De la transport în comun, la ride sharing sau soluții de a reduce pe cât se poate cheltuiele de transport. Dar, și aplicații precum Waze și Google Maps pot face mai mult decât să te ducă din punctul A în punctul B. Dacă le setezi corect, te pot ajuta să reduci consumul de combustibil fără să schimbi nimic la stilul de condus, explică Playtech.

Evitarea traficului, nu viteza, face diferența

Partea interesantă e că nu există un buton magic numit „economisește combustibil”. În schimb, totul ține de alegerea rutei potrivite.

Potrivit specialistului în conducere defensivă Titi Aur, cea mai eficientă opțiune este să alegi traseele care evită aglomerația. Cu alte cuvinte, nu cea mai scurtă rută și nici neapărat cea mai rapidă în teorie, ci cea mai fluidă.

De ce? Pentru că mersul „în hopuri”, frână, accelerație, stat pe loc, consumă mult mai mult carburant decât o deplasare constantă, chiar dacă aceasta se face pe un drum puțin mai lung.

Aici intervin aplicațiile: ele analizează traficul în timp real și îți pot sugera variante ocolitoare, de multe ori pe la periferie, unde circulația este mai lejeră.

O rută mai lungă poate fi mai ieftină

Pare contraintuitiv, dar ocolul poate fi aliatul tău. Un drum mai lung, dar liber, poate însemna:

  • mai puține opriri și porniri
  • viteză constantă
  • consum mai mic per total

În schimb, un traseu scurt prin oraș, blocat în trafic, îți poate „mânca” rezervorul fără să-ți dai seama.

Atât Waze, cât și Google Maps îți permit să alegi ruta optimă în funcție de trafic. Practic, trebuie să te asiguri că:

  • ai activată opțiunea de rute alternative
  • urmărești recomandarea „cea mai rapidă în timp real”
  • eviți manual zonele aglomerate (centrele marilor orașe)

În contextul în care prețurile la combustibil cresc constant, iar un plin ajunge ușor spre 500 de lei, diferențele mici de consum devin importante. Nu vorbim de economii spectaculoase peste noapte, dar pe termen lung se simt.

Concret, nu viteza maximă te ajută să economisești, ci lipsa haosului din trafic. Iar dacă lași aplicația să te scoată din ambuteiaje, ai făcut deja primul pas spre un consum mai mic, explică specialiștii.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă
20:52
Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă
ECONOMIE Am făcut calculul. Cât ar trebui să coste benzina și motorina, de fapt, raportat la media europeană și la salariile actuale din România
19:50
Am făcut calculul. Cât ar trebui să coste benzina și motorina, de fapt, raportat la media europeană și la salariile actuale din România
MEDIU Diana Buzoianu pune în transparență acordul de mediu pentru hidrocentrala Surduc-Siriu: ”Nu vrem consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă”
19:44
Diana Buzoianu pune în transparență acordul de mediu pentru hidrocentrala Surduc-Siriu: ”Nu vrem consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă”
VIDEO Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
18:33
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
METEO Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
18:27
Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
MESAJ Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
18:18
Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
FLASH NEWS Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
21:18
Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
FLASH NEWS Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”
21:09
Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”
ULTIMA ORĂ Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare
20:43
Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare
ALEGERI S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
20:34
S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
AUTO Țiriac Collection, locul unde tot mai mulți pasionații de automobile din întreaga lume vin să descopere modele auto legendare
20:13
Țiriac Collection, locul unde tot mai mulți pasionații de automobile din întreaga lume vin să descopere modele auto legendare
SCANDAL Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, a recunoscut public că ia legătura în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov
19:34
Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, a recunoscut public că ia legătura în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov

Cele mai noi

Trimite acest link pe