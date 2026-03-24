Cum poți să reduci consumul de carburant folosind inteligent Waze și Google Maps. Sfaturile experților

În plin șoc al creșterilor prețurilor carburanților tot mai mulți români înceacră să-și optimizeze consumul. De la transport în comun, la ride sharing sau soluții de a reduce pe cât se poate cheltuiele de transport. Dar, și aplicații precum Waze și Google Maps pot face mai mult decât să te ducă din punctul A în punctul B. Dacă le setezi corect, te pot ajuta să reduci consumul de combustibil fără să schimbi nimic la stilul de condus, explică Playtech.

Evitarea traficului, nu viteza, face diferența

Partea interesantă e că nu există un buton magic numit „economisește combustibil”. În schimb, totul ține de alegerea rutei potrivite.

Potrivit specialistului în conducere defensivă Titi Aur, cea mai eficientă opțiune este să alegi traseele care evită aglomerația. Cu alte cuvinte, nu cea mai scurtă rută și nici neapărat cea mai rapidă în teorie, ci cea mai fluidă. De ce? Pentru că mersul „în hopuri”, frână, accelerație, stat pe loc, consumă mult mai mult carburant decât o deplasare constantă, chiar dacă aceasta se face pe un drum puțin mai lung.

Aici intervin aplicațiile: ele analizează traficul în timp real și îți pot sugera variante ocolitoare, de multe ori pe la periferie, unde circulația este mai lejeră.

O rută mai lungă poate fi mai ieftină

Pare contraintuitiv, dar ocolul poate fi aliatul tău. Un drum mai lung, dar liber, poate însemna:

mai puține opriri și porniri

viteză constantă

consum mai mic per total

În schimb, un traseu scurt prin oraș, blocat în trafic, îți poate „mânca” rezervorul fără să-ți dai seama.

Atât Waze, cât și Google Maps îți permit să alegi ruta optimă în funcție de trafic. Practic, trebuie să te asiguri că:

ai activată opțiunea de rute alternative

urmărești recomandarea „cea mai rapidă în timp real”

eviți manual zonele aglomerate (centrele marilor orașe)

În contextul în care prețurile la combustibil cresc constant, iar un plin ajunge ușor spre 500 de lei, diferențele mici de consum devin importante. Nu vorbim de economii spectaculoase peste noapte, dar pe termen lung se simt.

Concret, nu viteza maximă te ajută să economisești, ci lipsa haosului din trafic. Iar dacă lași aplicația să te scoată din ambuteiaje, ai făcut deja primul pas spre un consum mai mic, explică specialiștii.

