Google Maps are două funcții noi. Celebra aplicație a primit cea mai mare actualizare din ultimul deceniu

Celebra aplicație Google Maps a primit cea mai mare actualizare din ultimul deceniu, potrivit companiei Google, care a anunțat, pe 12 martie 2026, două funcții noi majore: Ask Maps, o experiență conversațională alimentată de inteligența artificială Gemini, și Immersive Navigation, o navigare complet redesenată cu vizualizare 3D.

Navigare imersivă în 3D

Harta prinde viață cu o vizualizare 3D care reflectă clădirile, viaductele și terenul din jur. Google Maps evidențiază detalii critice ale drumului – benzi, treceri de pietoni, semafoare și indicatoare de oprire – pentru a te ajuta să iei virajele sau să te integrezi în trafic cu mai multă siguranță.

Iar cei care au condus pe un nod rutier german, cu patru benzi și ieșiri la câteva sute de metri distanță una de alta, înțeleg cel mai bine acest lucru.

Actualizarea vizuală este posibilă cu ajutorul modelelor de inteligență artificială Gemini ale Google, care analizează imagini din lumea reală din Street View și fotografii aeriene pentru a oferi o vedere precisă a obiectelor de pe traseu.

Concret, acum Maps nu mai desenează o linie pe o hartă plată, ci reconstruiește digital strada pe care urmează să o parcurgi. Ghidarea vocală a fost și ea îmbunătățită pentru a suna mai natural. Practic, nu vei mai auzi o voce robotică, ci mai mult a unui prieten care navighează alături de tine în mașină.

De asemenea, tot în cadrul acestei actualizări, Maps alertează șoferii în timp real despre perturbările de pe traseu și îi informează despre compromisurile traseelor alternative, adică o călătorie mai lungă cu trafic mai puțin aglomerat sau una mai rapidă, dar cu taxă de drum.

Iar când te apropii de destinație, aplicația indică intrarea în clădire și partea străzii unde ar trebui să parchezi. E un detaliu mic, dar important când cauți un cabinet medical sau un birou de firmă într-un bloc german greu de descifrat.

Întreabă harta direct

Cealaltă funcție nouă, Ask Maps, este probabil cea care schimbă cel mai mult felul în care interacționezi cu aplicația. Această funcție permite utilizatorilor săi să pună întrebări complexe în limbaj natural, cum ar fi „Telefonul meu e pe terminate — unde îl pot încărca fără să stau la o coadă interminabilă de cafea?” sau „Există un teren de tenis public cu iluminare unde pot juca în seara asta?”

Sunt exact tipurile de întrebări pe care le adresezi unui prieten care cunoaște bine orașul, iar până acum nicio aplicație nu putea răspunde cu adevărat.

Funcția poate fi folosită și pentru a planifica rapid călătorii. De exemplu, poți întreba ce opriri sunt recomandate pe drum spre un punct turistic, iar Google Maps va oferi indicații clare, ora estimată de sosire și recomandări de la persoane care au vizitat deja locațiile respective.

Pentru românii din Germania care se întorc acasă cu mașina de câteva ori pe an — prin Austria, Ungaria, România – posibilitatea de a planifica o călătorie de 1.500 de kilometri printr-o singură conversație cu harta pare, în sfârțit, ceva concret.

Totuși, potrivit TechRadar.com, reprezentanta Google, Miriam Daniel, a precizat că Ask Maps „nu se conectează la alte aplicații sau la alte date ale tale”, un răspuns venit să liniștească îngrijorările legate de confidențialitate.

Totodată, ea nu a exclus posibilitatea ca rezultatele din Ask Maps să includă reclame sau plasamente plătite.

