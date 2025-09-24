Cum poți să verifici online câți ani de muncă ai pentru PENSIE. Ce trebuie să faci, dacă depistezi că îți lipsesc diverse perioade

Platformele online oferă, acum, posibilitatea de a verifica rapid câți ani de contribuție ai acumulat și de a identifica eventualele perioade lipsă, pentru a lua măsuri din timp, în vederea pensionării. Mai mult, verificarea digitală reduce necesitatea deplasărilor la ghișeele instituțiilor publice.

Astfel, pentru a afla câți ani de muncă ai, trebuie să accesezi platforma online dedicată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), scrie Playtech. Crearea unui cont presupune autentificarea prin mijloacele oficiale disponibile, precum semnătura electronică, certificat digital sau autentificarea prin sistemul național de identificare digitală.

Apoi, odată ce te-ai conectat, urmează să vizualizezi istoricul contribuțiilor, perioadele lucrate și sumele înregistrate în contul tău de pensie. Sunt afișate informații precum angajatorii la care ai fost activ, cât și perioadele în care nu există raportări, oferind o imagine completă asupra situației tale.

După accesarea contului, este important să analizezi cu atenție datele afișate, pentru că orice perioadă neînregistrată poate influența cuantumul viitoarei pensii.

Perioadele lipsă pot apărea din mai multe motive, cum ar fi înregistrarea incorectă de către angajator, întreruperi ale contractului de muncă sau contribuții neachitate.

Ce trebuie sa faci, dacă lipsesc perioade

Dacă identifici astfel perioade lipsă, trebuie să îi contactezi pe reprezentanții CNPP și să depui documentele justificative care dovedesc activitatea desfășurată, precum adeverințe de la angajatori, contracte de muncă sau declarații fiscale.

Corectarea vechimii poate fi realizată prin completarea fișelor de contribuții și actualizarea bazei de date a pensiilor și este recomandat să urmărești periodic contul online pentru a te asigura că modificările au fost înregistrate corect și că datele sunt actualizate.

Verificarea regulată și corectarea eventualelor lipsuri sunt pași esențiali pentru a evita surprizele la momentul pensionării și pentru a beneficia de o pensie calculată corect, pe baza întregii tale vechimi în muncă, mai scrie sursa citată.