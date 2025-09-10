Cum prepari compot de gutui, rezistent și ideal pentru păstrarea pe timp de iarnă. Secretul pe care puține gospodine îl cunosc

Toamna este anotimpul perfect pentru a prepara compoturi delicioase din fructe proaspete. Compoturile sunt o modalitate excelentă de a conserva aromele și gusturile, dar trebuie să ții cont și de anumite secrete, pe care puține gospodine le cunosc.

Gutuile, specifice pentru aroma intensă și de neuitat, sunt o opțiune ideală ce simbolizează toamna. Rezistent și ideal pentru păstrarea pe timp de iarnă, compotul de gutui își intensifică esența prin procesul de fierbere, devenind o gustare minunată în orice moment al zilei. Ca să prepari compotul de gutui, ai nevoie de aproximativ un kilogram de gutui, 250 de grame de zahăr, un baton sau două de scorțișoară și o linguriță de pudră de scorțișoară.

După ce au fost atent spălate și curățate de zonele înnergrite, gutuile trebuie tăiate fără a le îndepărta coaja. Datorită pectinei din coajă, aroma va deveni mult mai intensă și mai plăcută. Apoi, se plasează bucățile în borcanele alese, peste care vei turna un sirop făcut din combinarea zahărului cu un litru de apă, ce este lăsat pe foc mic să fiarbă. În timp ce siropul fierbe, se adaugă și scorțișoara. Cât timp siropul este fierbinte, el trebuie turnat peste gutui și tot ce mai trebuie să faci este să închizi bine borcanele, pentru a fi fierte și mai apoi pentru a fi lăsate să se răcească.

Secrete pentru un compot reu ș it

Primul și cel mai important lucru este alegerea fructelor. Ele trebuie să fie coapte, dar nu prea moi. Cele prea coapte se vor descompune în timpul fierberii, iar cele necoapte vor avea o textură tare și un gust acru. Al doilea pas este să adaugi îndulcitorul perfect. Astfel, în locul zahărului rafinat poți folosi mai degrabă zahăr brun, miere sau sirop de arțar. Adaugă, pentru un gust perfect, și condimente, în timpul fierberii. Scorțișoara, cuișoarele, anasonul stelat, vanilia sau chiar o bucată de ghimbir pot transforma un compot obișnuit într-un real deliciu. Nu în ultimul rând, fii atent/ă la timpul de fierbere. Fructele trebuie să fie fierte până devin moi, dar fără a se destrăma complet. Se fierbe la foc mic, până ce fructele sunt pătrunse.

Autorul recomandă:

Rețeta tradițională de compot de pere cu scorțișoară. Este perfectă pentru sezonul rece

Rețeta de COMPOT de struguri FĂRĂ zahăr. Cum pregătești simplu și rapid o licoare delicioasă și sănătoasă