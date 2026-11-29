Războiul din Ucraina a intrat duminică, 29 noiembrie 2026, în a 1739-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile de la Kiev susțin că au provocat pierderi importante forțelor ruse, după ce a atacat o bază a unității de elită Rubicon, specializată în operațiuni cu drone. Peste 30 de militari ruși ar fi fost uciși, iar alte câteva zeci de persoane, rănite, potrivit informațiilor preliminare.

Unitatea era localizată în regiunea anexată Zaporojie

Forțele ucrainene au desfășurat o operațiune comună împotriva unei baze militare rusești din orașul Berdiansk, situat în regiunea Zaporojie, aflată sub ocupația Rusiei, relatează The Kyiv Independent, citând un comunicat al comandamentului Forțelor de Sud ale Ucrainei.

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Ținta atacului a fost un punct de dislocare al unității Rubicon, una dintre structurile specializate în utilizarea dronelor de către armata rusă. Peste 30 de militari ruși ar fi murit. De asemenea, potrivit evaluărilor preliminare, atacul ar fi distrus o bază de instruire a operatorilor de drone, spații de depozitare a aparatelor fără pilot și facilități utilizate de personalul militar.

Autoritățile militare ucrainene susțin că au fost loviți inclusiv membri ai conducerii unității Rubicon.

Martorii au relatat că, după atac, în zonă s-au produs explozii succesive ale muniției depozitate. Un număr important de militari ruși ar fi fost transportați la spital, iar trupurile celor decedați ar fi fost duse la Mariupol.

Ce este Rubicon, unitatea de elită vizată de Ucraina

Centrul Rubicon pentru Tehnologii Avansate fără Pilot reprezintă o componentă importantă a forțelor ruse specializate în sisteme fără pilot, structură militară înființată la sfârșitul anului 2025. Unitatea este implicată în atacarea rutelor logistice ucrainene, identificarea și neutralizarea operatorilor de drone și interceptarea aparatelor de recunoaștere sau atac.

Prin aceste operațiuni, Rubicon contribuie la extinderea zonelor de pe front în care deplasarea trupelor și a echipamentelor ucrainene devine deosebit de periculoasă.

Nu este prima dată când instalațiile Rubicon din Berdiansk sunt vizate. Forțele ucrainene au efectuat un atac similar pe 9 noiembrie. Orașul se află la aproximativ 107 kilometri în spatele liniilor rusești. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor militare aflate la distanțe de 35 până la 300 de kilometri de linia frontului, încercând să afecteze capacitatea logistică și operațională a armatei ruse.