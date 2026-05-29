În contextul în care o dronă a căzut pe un bloc la Galați, în această dimineață, pe la ora 2:00. se cade să ne amintim cum promitea ministrul Miruță acum o lună că sistemul antidronă va fi gata „în câteva zile”.

Țara noastră a testat, acum o lună, poligonul de la Capul Midia, a anunțat Antena 3 care citează Reuters, pe litoralul Mării Negre, acesta fiind un sistem de apărare anti-dronă alimentat de inteligență artificială și produs de compania americană Project Eagle, fondată de Eric Schmidt, fostul director general al Google.

Sistemul, numit Merops, ar fi urmat să devină operațional pe teritoriul României „în câteva zile”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Acest test, care a durat două săptămâni și a fost organizat de Ministerul Apărării împreună cu NATO, a inclus drone interceptoare, radare, senzori și echipamente de bruiaj produse de companii private. Poligonul de la Capul Midia este la aproape 80 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

De ce este util un astfel de sistem? Ei bine, țara noastră, membră NATO și a Uniunii Europene, are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina. Iar de când Rusia atacă porturile ucrainene de pe Dunăre, drone rusești au pătruns în mod repetat în spațiul aerian românesc, ca și incidentul petrecut noaptea trecută. De altfel, amenințarea cu drone la granița de est a NATO a pus presiune pe statele aliate să-și întărească rapid apărarea aeriană.

Merops reprezintă un sistem de interceptare a dronelor, care este deja folosit în Ucraina și în Polonia. El include o bază de comandă la sol, rampe de lansare și drone interceptoare numite Surveyor, ce pot opera autonom prin inteligență artificială și radar, spun surse NATO.

Mai exact, sistemul detectează drona inamică și trimite un interceptor care o urmărește și o neutralizează fără a necesita comandă umană permanentă. E o diferență importantă față de sistemele clasice de apărare aeriană, concepute pentru rachete sau avioane, nu pentru dronele mici și ieftine ce au devenit omniprezente pe câmpul de luptă modern.

Radu Miruță a declarat că testul a fost „parțial reușit”, după ce un interceptor a virat prea brusc la un moment dat și a ratat ținta.

„Merops reduce numărul de scenarii pe care nu le putem gestiona”, a spus ministrul, adăugând că sistemul ar putea contracara amenințările cu drone de-a lungul Dunării.

O dronă tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți, 70 de persoane evacuate. Reacțiile MApN, MAE și IGSU

