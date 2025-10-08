Prima pagină » Actualitate » Cum s-au organizat migranții români care stau ilegal în SUA ca să scape de patrulele lui Donald Trump. S-au luat după șefii cartelurilor mexicane

Andrei Dumitrescu
08 oct. 2025, 07:00, Actualitate
Românii care stau ilegal pe teritoriul SUA au început să se organizeze în așa fel încât să evite pe cât posibil patrulele de la Immigration Customs Enforcement, care, de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, vânează, zi și noapte, migranții fără documente de ședere valabile. Ca urmare, românii au adoptat o strategie inspirată de la șefii cartelurilor mexicane. 

La începutul anilor 2000, primele grupări românești au început să plece în SUA. Ajutați de călăuze mexicane, românii treceau granița și se predau autorităților americane. Apoi spuneau că România este încă un stat totalitar și cereau azil politic. Pentru că numărul cererilor de azil ajunse pe rolul instanțelor era unul uriaș, iar procesele durau ani la rând, timp în care migranții primeau documente de ședere.

Odată cu trecerea anilor, Statele Unite au devenit o țintă și pentru alți români certați cu legea, care nu mai puteau să opereze în Europa din cauza faptului că aveau cazierele mult prea încărcate și deveniseră cunoscuți de autorități. Majoritatea s-au implicat în afaceri cu carduri clonate, dar au fost și mulți care au câștigat bani din înșelăciuni cu aur fals, cerșetorie, vrăjitorie și chiar mici tâlhării.

Străinii sunt ridicați de pe străzi

Afacerea de bază a rămas, însă, clonarea de carduri, care aduce răufăcătorilor sume foarte mari de bani. După ce Doland Trump a câștigat alegerile pentru Casa Albă și a declanșat o luptă fără precedent împotriva migrației ilegale, infractorii români s-au speriat și au tocmit călăuze care să-i scoată în siguranță din SUA cu tot cu banii strânși din infracțiuni.

Surse din rândul comunității românești din Los Angeles au declarat, pentru Gândul, că deși mulți au fugit, liderii grupărilor ar fi decis să rămână, în ciuda riscului să piardă totul dintr-o dată.

„Patrulele de la Immigration and Customs Enforcement (ICE) sunt peste tot. Caută pe străzi în parcuri, în sălile de sport, pe șantiere și oriunde se mai adună oameni. Străinii care nu au acte în regulă sunt ridicați și băgați dube. Ulterior sunt reținuți în vederea deportării”, au explicat sursele Gândul.

Liderii și-au transformat casele în centre de comandă

Ca urmare, liderii români ai grupărilor de crimă organizată ar fi adoptat strategia șefilor de carteluri. Ca urmare, aceștia și-ar fi organizat acasă săli de forță, după ce și-au cumpărat aparatele de fitness și nu mai ies decât pentru foarte puțin timp și pe distanțe scurte. În acest sens, apartamentele liderilor interlopi de origine română ar fi fost transformate în adevărate centre de comandă, de unde sunt dirijate echipele trimise să cloneze cardurile și cele care merg apoi să extragă banii din conturile victimelor.

Sursele Gândul au menționat că cele mai multe dintre „săgețile” trimise pe străzi sunt persoane cu acte în regulă care nu riscă să ajungă în duba polițiștilor ICE.

Trump a câștigat alegerile pentru un al doilea mandat de președinte cu promisiuni de expulzări la nivel record. Raidurile administrației sale împotriva imigranților, inclusiv în Los Angeles, au provocat panică în comunitățile de imigranți, precum și proteste. În plus, au atras procese judiciare pentru tacticile agresive folosite de agenții federali mascați și înarmați.

