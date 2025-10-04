Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”

Administrația Trump este pregătită să ia măsuri concrete pentru a determina copii migranți să se întoarcă, de bună voie, în țara lor de origine. Potrivit unui document intrat în posesia publicației The Guardian, copii migranților ar urma să primească 2500 de dolari pentru a părăsi SUA și a se repatria voluntar.

Memorandumul, Departamentul american al Sănătății și Serviciilor Umane (HHS) a transmis un memorandum către avocații care reprezintă copii neînsoțiți, în care se arată că oficialii din imigrație au identificat minori migranți neînsoțiți, cu vârsta de 14 ani și peste, aflați, momentan, în custodia statului, care și-au exprimat interesul de a părăsi voluntar teritoriul SUA.

Administrația Trump oferă minorilor migranți „o plată unică de sprijin pentru relocare în valoare de 2.500 de dolari”

Administrația SUA vrea să ofere copiilor de migranți „o plată unică de sprijin pentru relocare în valoare de 2.500 de dolari”, ca aceștia să plece voluntar din SUA. Minorii neînsoțiți proveniți din Mexic nu sunt eligibili pentru acest program.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a confirmat vineri pentru publicația The Guardian intenția de a oferi bani copiilor pentru a se repatria voluntar.

Experții atrag atenția că inițiativa ar putea contribui la creșterea traficului de copii

Experții consideră că inițiativa administrației reprezintă o abatere majoră de la politica tradițională a SUA privind copiii aflați în custodia autorităților de imigrație.

O astfel de inițiativă, mai explică specialiștii, necesită consultarea cu avocații și aprobarea unui judecător. Decizia a oferi stimulente financiare ca minorii migranților să se întoarcă în țările lor este una fără precedent.

„Mesajul administrației este confuz și pare să contrazică legile și protocoalele adoptate de Congres pentru a proteja copiii de riscurile traficului repetitiv”, a declarat Shaina Aber, directoarea executivă a Acacia Center for Justice, într-un comunicat. „Suntem îngrijorați de mesajele transmise de Departamentul pentru Securitate Internă, care sugerează că și copiii aduși cu forța în Statele Unite de către carteluri ar putea fi incluși într-un program de stimulente menit să îi determine să renunțe la drepturile lor legale prevăzute de Trafficking Victims Protection Reauthorization Act”, a adăugat ea. „Suntem conștienți că stimulentul de 2.500 de dolari oferit copiilor în schimbul renunțării la drepturile lor legale și al acceptării plecării voluntare riscă să exploateze vulnerabilitățile lor specifice, ca minori neînsoțiți aflați în custodia guvernului”, a declarat Marion „Mickey” Donovan-Kaloust, reprezentantă a organizației Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) din Los Angeles.

Președintele coaliției pentru migrației: „Haosul pe care această politică îl generează va devasta familii și comunități”

Măsura propusă de administrația Trump a generat multe critici în rândul organizațiilor care apără dreptul migranților.

„Această politică îi presează pe copii să renunțe la drepturile lor legale și să se întoarcă la o viață marcată de frică și pericol, fără a avea parte vreodată de o audiere corectă. Haosul pe care această politică îl generează va devasta familii și comunități – și este concepută să îi afecteze în mod direct pe copii”, a declarat Murad Awawdeh, președintele New York Immigration Coalition.

Copiii care ajung în Statele Unite sau la graniță fără un părinte ori un tutore sunt clasificați drept minori neînsoțiți și sunt plasați în custodia Office of Refugee Resettlement (ORR), instituție aflată în subordinea Departamentului Sănătății (HHS). Aceștia sunt cazați în centre administrate de guvernul federal până la reunirea cu membri ai familiei verificați de ORR sau, în unele cazuri, cu familii adoptive – un proces reglementat prin lege federală.

FOTO: Profimedia

Recomandarea autorului: