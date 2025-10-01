Statele Unite ale Americii au deportat în România aproape 400 de conaţionali. Unii dintre ei au ajuns direct la Penitenciarul Rahova.

Cei mai mulți deoarece locuiau ilegal, dar unii dintre ei au comis și infracțiuni, astfel că urmează să–și execute pedeapsa în România.

Până la această oră, cel puțin 23 au fost încarcerați în Penitenciarul Rahova. De altfel, administrația Trump ar mai avea în custodie în centrele americane pentru imigrări încă 2.300 de români.

De asemenea, și Regatul Unit a trimis recent în țară 47 de migranți, după ce au primit câte 2.000 de lire sterline pentru reabilitare.

Cei 47 de cetățeni români deportați din Regatul Unit au fost escortați către aeroport de cel puțin 100 de forțe de ordine. La îmbarcare în zborul de tip charter, fiecare a fost însoțit de câte patru membri ai forțelor de securitate.

Românii au ajuns în Regatul Unit în mod legal, susține postul britanic ITV, dar au comis acolo infracțiuni precum furturi, abuzuri sexuale și chiar crime. Conform legii, după condamnarea și executarea pedepsei, infractorilor le este ridicat și dreptul de a mai rămâne în Marea Britanie.