Cum să faci ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe. Cele mai simple trucuri

Tu știi cum poți face ca balsamul să persiste mai mult timp pe rufele tale. Aceste trucuri te vor ajuta, cu siguranță.

Dăcă balsamul nu rezistă pe hainele tale un timp îndelungat, să știi că nu întotdeauna calitatea balasamului este de vină, ci și felul în care îl folosim, dar mai ales, starea mașinii de spălat. De asemenea, greșelile frecvente, precum dozarea incorectă, adică prea mult sau prea puțin produs, ori alegerea unui program de spălare nepotrivit, adică cu prea multe clătiri sau la temperaturi exagerat de mari, care diluează balsamul, sunt capcanele de care trebuie să ne ferim.

Mai mult, depunerile de calcar sau reziduurile de deterngent din cuva și sertarul mașinii pot să fie un inamic silențios. Ele nu numai că afectează performanța de curățare, însă împiedică și eliberarea uniform și persistența aromei. Iată, prin urmare, ce trebuie să faci ca mirosul de balsam să persiste și să te bucuri mai mult de prospețimea hainelor.

Trucul 1

Înainte de a adăuga balasamul, încearcă un truc vechi, însă extrem de eficient: oțetul alb. O jumătate de cană de oțet alb, adăugată în compartimentul de prespălare sau de cel pentru balsam, poate face minuni. Iar asta pentru că oțetul neutralizează mirosurile neplăcute și înlătură reziduurile de detergent și calcar din țesături. Oțetul nu miroase după uscare, ci numai lasă în urmă o bază perfectă ca mirosul de balasam să fie mai intens și să dureze.

Trucul 2

Dacă ești un fan al aromelor puternice, poți întări parfumul balsamului cu câteva picături de ulei esențial 100% pur – lavandă, lămâie sau eucalipt, spre exemplu. Adaugă 5-10 picături direct în compartimentul pentru balsam, amestecat cu produsul obișnuit. Ele sunt mult mai concentrate decât aromele din balsam și vor ancora mirosul în fibrele textile.

Trucul 3

Nu folosi balsamul „din ochi, ci respect doza recomandată de producător, în funcție de cantitatea de rufe. Prea mult balsam nu înseamnă un miros mai puternic, ci, dimpotrivă, poate să lase un strat ceros pe țesătură, care blochează mirosul și atrage mai multă murdărie. Regula de bază este: mai puțin, dar mai eficient.

Autorul recomandă:

De ce să torni oțet în compartimentul pentru balsam al mașinii de spălat. La ce ajută acest truc

Cele 11 greșeli pe care să NU le faci, dacă vrei ca hainele să miroasă a balsam după spălare. La ce să fii atent