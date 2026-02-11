Cum să pregătești ostropior de pui ca în Oltenia

Ostropiorul de pui din Oltenia este o mâncare tradițională extrem de gustoasă și apreciată, dar nu foarte cunoscută de toată lumea.



În zona Olteniei, gospodinele obișnuiesc să pregătească des ostropior de pui, o mâncare tradițională specifică zonei. Este un preparat delicios, care nu are nevoie de multe ingrediente și este gata foarte rapid.

Ostropiorul (nu ostropelul cu sos de roșii), înseamnă în anumite părți ale Olteniei pui la grătar in saramură usturoiata și legume coapte.

Pentru a pregăti acest preparat delicios este nevoie de un pui, o căpățână mică de usturoi, aproximativ opt roșii, ardei grași, câțiva ardei iuți – depinde cât de picant vă place, sare, piper și apă, notează bucătăras.ro.

Cum se pregătește ostropiorul de pui ca în Oltenia

Pieptul de pui trebuie tăiat și crestat în romburi. De asemenea, se taie și pulpele în două, de la încheieturi. Carnea se sărează pe ambele părți. Se pune carnea pe grătarul încins și uns cu grăsime, iar în 20 – 30 de minute carnea ar trebui să fie gata. Se vor coace și roșiile și ardeii, chiar alături de pui, dacă este loc, după care se vor decoji.

Într-un recipient se zdrobește usturoiul și se adaugă o linguriță de sare grunjoasă. Se adaugă roșiile zdrobite și restul lingredientelor. Se fierb două căni de apă și se adaugă peste legume. Se acoperă până este gata carnea de pui. Când carnea friptă este gata se scufundă în saramura respectivă. Se poate servi cu mămăligă.