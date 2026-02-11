Prima pagină » Actualitate » Cum să pregătești ostropior de pui ca în Oltenia

Cum să pregătești ostropior de pui ca în Oltenia

11 feb. 2026, 13:00, Actualitate
Cum să pregătești ostropior de pui ca în Oltenia
Cum să pregătești ostropior de pui ca în Oltenia

Ostropiorul de pui din Oltenia este o mâncare tradițională extrem de gustoasă și apreciată, dar nu foarte cunoscută de toată lumea.

În zona Olteniei, gospodinele obișnuiesc să pregătească des ostropior de pui, o mâncare tradițională specifică zonei. Este un preparat delicios, care nu are nevoie de multe ingrediente și este gata foarte rapid.

Ostropiorul (nu ostropelul cu sos de roșii), înseamnă în anumite părți ale Olteniei pui la grătar in saramură usturoiata și legume coapte.

Pentru a pregăti acest preparat delicios este nevoie de un pui, o căpățână mică de usturoi, aproximativ opt roșii, ardei grași, câțiva ardei iuți – depinde cât de picant vă place, sare, piper și apă, notează bucătăras.ro.

Cum se pregătește ostropiorul de pui ca în Oltenia

Pieptul de pui trebuie tăiat și crestat în romburi. De asemenea, se taie și pulpele în două, de la încheieturi. Carnea se sărează pe ambele părți. Se pune carnea pe grătarul încins și uns cu grăsime, iar în 20 – 30 de minute carnea ar trebui să fie gata. Se vor coace și roșiile și ardeii, chiar alături de pui, dacă este loc, după care se vor decoji.

Într-un recipient se zdrobește usturoiul și se adaugă o linguriță de sare grunjoasă. Se adaugă roșiile zdrobite și restul lingredientelor. Se fierb două căni de apă și se adaugă peste legume. Se acoperă până este gata carnea de pui. Când carnea friptă este gata se scufundă în saramura respectivă. Se poate servi cu mămăligă.

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală
15:03
Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală
CONTROVERSĂ Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”
14:58
Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”
FLASH NEWS Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă
14:56
Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă
ECONOMIE Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
14:54
Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
ADMINISTRAȚIE Primarul Ciprian Ciucu confirmă informațiile relatate de Gândul cu dezastrul din autobazele STB. Cum arată autobuzele de la „Floreasca”
14:39
Primarul Ciprian Ciucu confirmă informațiile relatate de Gândul cu dezastrul din autobazele STB. Cum arată autobuzele de la „Floreasca”
FLASH NEWS 20 de mașini de lux, descoperite de DIICOT într-un garaj din Italia. Gruparea era condusă de un român urmărit internațional
14:32
20 de mașini de lux, descoperite de DIICOT într-un garaj din Italia. Gruparea era condusă de un român urmărit internațional
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un sanctuar roman vechi de 2.000 de ani din Bavaria i-a uimit pe arheologi
ULTIMA ORĂ CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș
14:47
CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș
FLASH NEWS Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
14:45
Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
DESCOPERIRI Descoperire uriașă în Cehia. Peste 500 de monede celtice și lingouri de aur, ascunse sub pământ de mai bine de două milenii
14:30
Descoperire uriașă în Cehia. Peste 500 de monede celtice și lingouri de aur, ascunse sub pământ de mai bine de două milenii
SCANDAL După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului
14:23
După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului
IMOBILIARE Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² 
14:18
Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² 
CONTROVERSĂ Moscova spune că va lua „contramăsuri, inclusiv militare” dacă Occidentul își va extinde prezența în Groenlanda. Ce acuzații aduce Lavrov Danemarcei
14:17
Moscova spune că va lua „contramăsuri, inclusiv militare” dacă Occidentul își va extinde prezența în Groenlanda. Ce acuzații aduce Lavrov Danemarcei

Cele mai noi

Trimite acest link pe