Cum să ții departe de casă PĂIANJENII, cu soluții simple și ieftine. Folosește produse naturale!

18 aug. 2025, 16:50, Actualitate
Păianjenii sunt utili în natură, pentru că reduc numărul altor insecte, dar în locuința noastră devin musafiri nedoriți. În general, ei pătrund în casele noastre în căutare de adăpost, hrană sau un loc potrivit pentru împerechere.

Specialiștii spun că iluminatul are un rol esențial în acest proces, pentru că – deși aceste nu sunt atrase direct de lumină – insectele cu care se hrănesc aceștia sunt, ceea ce îi face să apară în apropierea surselor luminoase.

Așadar, reducerea iluminatului exterior pe timpul nopții poate limita numărul de insecte din jurul casei și, implicit, de păianjeni.

Dar, pe lângă controlul iluminatului, experții recomandă și alte măsuri, cum ar fi:

  • etanșarea ferestrelor;
  • menținerea curățeniei și folosirea unor uleiuri aromatice, cunoscute pentru mirosul puternic care îi deranjează.

Păianjenii percep mirosurile prin picioare, astfel încât acestea devin deosebit de deranjante pentru ei.

Însă, utilizarea acestor uleiuri trebuie evitată în preajma animalelor de companie, pentru că acestea pot fi toxice pentru câini și pisici.

De asemenea, bucătăria și baia sunt spații preferate de păianjeni, deoarece au acces la surse de apă, potrivit Daily Mirror.

Uleiul de mentă

Multe mirosuri puternice sunt excelente pentru a alunga păianjenii și, iar multe dintre ele sunt deja folosite ca parfumuri pentru casă.

Uleiul de mentă, de exemplu, este folosit de mulți, la fel ca uleiul de arbore de ceai, lavandă și trandafir.

Adăugați 15-20 de picături într-un flacon cu pulverizator umplut cu apă și pulverizați în jurul casei, schimbând uleiul folosit în mod regulat pentru a vă asigura că remediul rămâne eficient.

Scorțișoară

Păianjenii nu agreează mirosul de scorțișoară, condiment care se găsește sub diferite forme, inclusiv sub formă de bețișoare uscate utilizate la gătit, uleiuri parfumate și lumânări parfumate.

Cel mai simplu este să presărați scorțișoară în colțurile camerelor, pe pervazurile ferestrelor și de-a lungul marginilor dulapurilor sau la baza pereților.

Adaugă câteva picături de ulei esențial de scorțișoară în apa cu care ștergi podelele sau suprafețele. Pe lângă mirosul plăcut, vei crea și o barieră naturală împotriva

Se mai spune că păianjenii urăsc toate mirosurile de citrice, astfel că e indicat să frecați coajă de portocală sau lămâie de-a lungul plintelor, pervazurilor și rafturilor.

De asemenea, folosiți detergenți cu miros de lămâie și aprindeți lumânări cu citronella atât în interiorul, cât și în exteriorul casei, potrivit CountryLiving.com.

