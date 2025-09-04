Prezența a doi foști premieri social-democrați la Parada Victoriei, la invitația statului chinez, a provocat o adevărată furtună în spațiul public. Cea mai virulentă reacție îi aparține Oanei Țoiu, titulara portofoliului de la Externe. Userista a explicat pe larg poziția sa, insistând pe direcția pro-europeană pe care românii au exprimat-o recent la vot.

Prezența la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de lideri ai lumii controversați precum Vladimir Putin, Xi Jinping sau Kim Jong Un, a atras o serie de critici din partea oficialilor MAE, dar și a altor politicieni cunoscuți. De partea cealaltă, există numeroase voci care apără vizita foștilor premieri șoi președinți PSD.

Oana Țoiu despre vizita în China. Salută atitudinea șefului PSD Sorin Grindeanu

Chestionată de moderatorul Sebastian Zachmann, la Europa Fm, de ce a avut o poziție atât de virulentă în chestiunea prezenței celor doi foști premieri în China, Oana Țoiu a argumentat după cum urmează:

“E libertatea lor, trăim într-o democrație. Să facem diferența între alegeri individuale și reprezentarea României. E foarte important să păstrăm consolidată direcția pro-europeană”.

Referitor la comentariul de miercuri al lui Sorin Grindeanu – președintele interimar al PSD -, care a observat că Oana Țoiu a avut o reacție exagerată, emoțională în contextul acestui episod, ministrul de Externe a explicat:

“Poziția lui Sorin Grindeanu confirmă că vorbim de un gest invididual, nu de unul politic. E un lucru important că și PSD s-a declarat pe această linie (n.r – pro-europeană)”.

Direcția pro-europeană a României este evidentă

În aceeași emisiune, Oana Țoiu a vorbit pe larg despre direcția pro-europeană mandată de români actualei conduceri prin rezultatele votului din luna mai.

“În momentul de față, poporul român e pro-european. Partidele trebuie să urmeze linia, în primul rând avem un președinte pro-european care a câștigat alegerile. În al doilea rând, avem o majoritate pro-europeană care reflectă votul din Parlament. Aproape toate studiile recente făcute serios arată această direcție pro-europeană a românilor”, a mai punctat deținătoarea portofoliului de Externe.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

După vizita în China a foștilor premieri, Sorin Grindeanu transmite Oanei Țoiu: „Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională”

Mircea Dinescu intervine în scandalul Țoiu-Dăncilă: flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești