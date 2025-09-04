Prezența a doi foști premieri social-democrați la Parada Victoriei, la invitația statului chinez, a provocat o adevărată furtună în spațiul public. Cea mai virulentă reacție îi aparține Oanei Țoiu, titulara portofoliului de la Externe. Userista a explicat pe larg poziția sa, insistând pe direcția pro-europeană pe care românii au exprimat-o recent la vot.
Prezența la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de lideri ai lumii controversați precum Vladimir Putin, Xi Jinping sau Kim Jong Un, a atras o serie de critici din partea oficialilor MAE, dar și a altor politicieni cunoscuți. De partea cealaltă, există numeroase voci care apără vizita foștilor premieri șoi președinți PSD.
Chestionată de moderatorul Sebastian Zachmann, la Europa Fm, de ce a avut o poziție atât de virulentă în chestiunea prezenței celor doi foști premieri în China, Oana Țoiu a argumentat după cum urmează:
“E libertatea lor, trăim într-o democrație. Să facem diferența între alegeri individuale și reprezentarea României. E foarte important să păstrăm consolidată direcția pro-europeană”.
Referitor la comentariul de miercuri al lui Sorin Grindeanu – președintele interimar al PSD -, care a observat că Oana Țoiu a avut o reacție exagerată, emoțională în contextul acestui episod, ministrul de Externe a explicat:
“Poziția lui Sorin Grindeanu confirmă că vorbim de un gest invididual, nu de unul politic. E un lucru important că și PSD s-a declarat pe această linie (n.r – pro-europeană)”.
În aceeași emisiune, Oana Țoiu a vorbit pe larg despre direcția pro-europeană mandată de români actualei conduceri prin rezultatele votului din luna mai.
“În momentul de față, poporul român e pro-european. Partidele trebuie să urmeze linia, în primul rând avem un președinte pro-european care a câștigat alegerile. În al doilea rând, avem o majoritate pro-europeană care reflectă votul din Parlament. Aproape toate studiile recente făcute serios arată această direcție pro-europeană a românilor”, a mai punctat deținătoarea portofoliului de Externe.
