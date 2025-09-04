Prima pagină » Actualitate » După vizita în China a foștilor premieri, Sorin Grindeanu transmite Oanei Țoiu: „Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională”

Luiza Dobrescu
04 sept. 2025, 14:47, Actualitate
Doi foști premieri social-democrați și-au atras o serie de critici din partea oficialilor MAE, în urma faptului că au onorat invitația statului chinez de a participa la Parada Victoriei, organizată la Beijing, la care a fost invitat și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, revine cu o declarație în sprijinul foștilor săi colegi, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase. 

„Politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care țin de retorica de partid! China a fost şi rămâne un partener economic important al României” transmite, joi, Sorin Grindeanu, în urma criticilor ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Sorin Grindeanu a mai spus că un stat precum China a fost şi rămâne un partener economic important al României.

”Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională. Politica externă a României are două niveluri: Securitate: suntem şi rămânem ferm ancoraţi în angajamentele ce derivă din statutul de ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO.

Acesta nu este un slogan, este obligaţia noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecţie sau alianţe militare în afara acestui cadru. Şi cred că aceasta este atitudinea corectă şi nu o să mă dezic de ea.

Economie: ne dorim relaţii comerciale şi investiţii cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene şi standardele de securitate euroatlantice”, subliniază  Grindeanu.

Mai ales că, atât Viorica Dăncilă cât și Adrian Năstase, nu mai sunt membri PSD, iar prezența la Beijing „a fost opţiunea lor şi a avut loc la invitaţia preşedintelui Republicii Populare Chineze”, mai spune șeful interimar al PSD.

Liderul social-democrat menționează că, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor , are și datoria să evite orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaţionale.

Grindeanu a mai spus și că misiunea Ministerului de Externe este „să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea şi întărirea prezenţei noastre pe plan internaţional”.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, legat de participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

