Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu intervine în scandalul Țoiu-Dăncilă: flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești

Luiza Dobrescu
04 sept. 2025, 11:30, Actualitate
Poetul Mircea Dinescu redă, joi, în stilu-i caracteristic, cel mai recent episod diplomatic în care a fost implicat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, cu privire la evenimentul de la Beijing. 
Vizita foștilor premieri social-democrați, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada Victoriei din China, la invitația președintelui Xi Jinping a pus pe jar spiritele în Ministerul Afacerilor Externe. Eveniment la care a participat și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
Șefa MAE a declarat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin”. În replică, fostul premier, Adrian Năstase, i-a amintit că evenimentul a avut loc „la Beijing și nu la Moscova”.
„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre”,a transmis ministrul de Externe în exercițiu, Oana Țoiu, potrivit unei reacții neoficiale.
Mircea Dinescu, editorialist la Cațavencii, a redat plastic, pe pagina sa de facebook, maniera de abordare diplomatică, numită de Dinescu „flegmă diplomatică”,  pe care ministrul Oana Țoiu a înțeles că trebuie să o aibă România, în raport cu China. Poetul crede că aceasta a luat exemplu de la fostul președinte Traian Băsescu.
Flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești
„Cînd fostul președinte al României, Traian Băsescu, a aruncat o flegmă birjărească înspre China acum cîțiva ani, m-am întristat dar nu m-am mirat prea tare, gândind că sângele tătarului din stepa dobrogeană s-a întors, ca la Lucian Blaga, cu o mie de ani înapoi în părinți, cînd hoardele lui Ginghis Han însângerau Drumul Mătăsii. Pe de altă parte, la ora aia, lupul nostru de mare tocmai avea o relație porno cu Marele Licurici de peste ocean și nu se cădea să facă pe mielul blînd, să sugă la două oi în același timp.
Astă vară, cînd am afirmat că nu e o nenorocire așa de mare faptul că ministresa noastră de externe seamănă cu Horia Căciulescu, fiindcă nici pe genialul Nicolae Titulescu nu-l dădea frumusețea afară din casă, așteptam ca farmecul diplomatic al doamnei Oana Țoiu să facă explozie.
Și a făcut, alaltăieri, cînd Oana Țoiu a scuipat băsescian printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping”, scrie Dinescu, joi, pe facebook.
Dinescu face referire la episodul diplomatic din 2010, în urma căruia Băsescu n-a mai ajuns la Shangai, la evenimentul Expo 2010, așa cum era anunțat oficial, și unde trebuia să fie prezent pentru a da un semnal puternic mediului de afaceri chinez referitor la interesul românesc pentru investițiile chineze și pentru atragerea lor în infrastructura din România.
Președintele Băsescu a motivat că a ales să nu meargă în China „din motive de austeritate economică”:Am ales să fim mai puțin cheltuitori”. 
