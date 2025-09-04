Mircea Dinescu intervine în scandalul Țoiu-Dăncilă: flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești

ACTUALITATE Sindicaliştii din administraţia publică bat la poarta lui Ilie Bolojan. Amplu marș de protest pe 15 septembrie
13:29
„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre”,a transmis ministrul de Externe în exercițiu, Oana Țoiu, potrivit unei reacții neoficiale.
Flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești
„Cînd fostul președinte al României, Traian Băsescu, a aruncat o flegmă birjărească înspre China acum cîțiva ani, m-am întristat dar nu m-am mirat prea tare, gândind că sângele tătarului din stepa dobrogeană s-a întors, ca la Lucian Blaga, cu o mie de ani înapoi în părinți, cînd hoardele lui Ginghis Han însângerau Drumul Mătăsii. Pe de altă parte, la ora aia, lupul nostru de mare tocmai avea o relație porno cu Marele Licurici de peste ocean și nu se cădea să facă pe mielul blînd, să sugă la două oi în același timp.Astă vară, cînd am afirmat că nu e o nenorocire așa de mare faptul că ministresa noastră de externe seamănă cu Horia Căciulescu, fiindcă nici pe genialul Nicolae Titulescu nu-l dădea frumusețea afară din casă, așteptam ca farmecul diplomatic al doamnei Oana Țoiu să facă explozie.Și a făcut, alaltăieri, cînd Oana Țoiu a scuipat băsescian printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping”, scrie Dinescu, joi, pe facebook.