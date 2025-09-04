Mircea Dinescu intervine în scandalul Țoiu-Dăncilă: flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești

Poetul Mircea Dinescu redă, joi, în stilu-i caracteristic, cel mai recent episod diplomatic în care a fost implicat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, cu privire la evenimentul de la Beijing.

Vizita foștilor premieri social-democrați, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada Victoriei din China, la invitația președintelui Xi Jinping a pus pe jar spiritele în Ministerul Afacerilor Externe. Eveniment la care a participat și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Șefa MAE a declarat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin”. În replică, fostul premier, Adrian Năstase, i-a amintit că evenimentul a avut loc „la Beijing și nu la Moscova”.