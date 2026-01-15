Prima pagină » Actualitate » Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. Ce relație au aceștia cu sora lor

Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. Ce relație au aceștia cu sora lor

15 ian. 2026
Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. Ce relație au aceștia cu sora lor
Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor

Cântăreața Cristina Bălan, în vârstă de 44 de ani, a spus cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu gemenii lor, dar și cum se înțeleg băieții cu sora lor mai mică.

Cristina Bălan este o cunoscută cântăreață, fostă membră a trupelor Impact și ABCD. Cristina Bălan a fost câștigătoarea de la concursul ”Vocea României”, de la postul de televiziune Pro TV, din anul 2015.

În plan personal, din anul 2012, Cristina Bălan este căsătorită cu Gabriel Bălan. Cei doi au băieți gemeni: Toma și Matei. Micuții, care suferă sindromul Down, au venit pe lume în data de 11 august 2013.

În data de 30 decembrie 2022, Cristina Bălan a devenit din nou mămică. Artista a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Nadeea Sofia.

Artista a făcut declarații despre viața sa cu trei copii într-un interviu pentru revista Viva.

Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. ”În cazul nostru ne gândim, uneori, că poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară”

”Acuși se fac 12 ani de când ne ocupăm de gemenii noștri, în ultimii doi ani având și o adiție absolut minunată, fetița noastră, Nadeea. În toți acești ani, am făcut eforturi uriașe pentru a-i aduce cât mai aproape de tipic și nu puține au fost persoanele care ne-au spus același lucru, că se vede că sunt crescuți cu multă iubire. Chiar dacă avem momente în care ne îndoim de calitatea noastră ca părinți, mai sunt și astfel de confirmări că ceva facem bine. Părinți perfecți nici nu există, însă e dureros când te tot chinuie gânduri ca „Oare am făcut destul pentru ei? Oare puteam mai mult?”. În cazul nostru ne gândim, uneori, că poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară. Sau să fi dat mai mult din coate și să-i ducem la școala de masă. Însă toate acestea nu sunt decât poluări ale creierului, pentru că, în realitate, am luat doar decizii în beneficiul lor, pe fondul energiei de care am dispus într-un moment sau altul”, a explicat Cristina Bălan.

”Să nu uităm că pentru părinții cu copii atipici nu există suport terapeutic, sprijin emoțional sau măcar ajutor de orice natură. Acea indemnizație de handicap, aruncată la mișto, o sumă mult prea mică pentru necesitățile reale, este chiar jenantă. Mai ales că un astfel de părinte nu mai poate munci, el este asistentul personal și terapeutul propriului copil, printre alte roluri. Noi ne-am descurcat cu ajutorul părinților. Fără ei nu cred că am fi putut răzbi în vreun fel. Darămite să mai și mișcăm ceva, pe undeva”, a mai spus artista.

Despre relația dintre gemeni și sora lor, Cristina Bălan a declarat:

”Sunt absolut încântată și fascinată de relația care se dezvoltă între ei. Au complicități, se înțeleg din priviri, se joacă împreună, se alintă și se pupă, mai mare dragul. Uneori au și grijă de ea, sub supravegherea noastră, desigur. Se implică să o îmbrace sau să o plimbe, să o țină ocupată, chiar sunt frați mai mari. Bine, o învață și pozne. Dar asta e în fișa „postului””.

