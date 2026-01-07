Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați

O friptură de vită reușită nu ține de noroc, ci este rezultatul unor alegeri inspirate și al câtorva reguli simple care trebuie respectate cu atenție. Iată cum se gătește corect și mai ales ce fel de carne trebuie pentru o friptură care să-i lase fără replică pe invitați.

De la tipul de carne până la modul de preparare, fiecare detaliu contează atunci când vrei să pui pe masă un steak fraged, suculent și plin de savoare.

Alegerea cărnii face jumătate din treabă

Carnea de vită este apreciată nu doar pentru gustul intens, ci și pentru valoarea nutritivă, fiind bogată în proteine, fier, zinc și vitamina B12. Chiar dacă mulți se plâng că friptura iese tare sau seacă, de vină nu este rețeta, ci bucata de carne aleasă sau timpul de gătire.

Trebuie spus că, dacă facem o friptură de vită, nu orice bucată este potrivită. Cei mai mari chefi bucătari recomandă carnea de mânzat sau vită maturată, cu o ușoară marmorație, adică să aibă acele firișoare fine de grăsime în interior, care se topesc la gătire și dau frăgezime fripturii.

Iar când vine vorba de friptură, mușchiul de vită este considerat regele neîncoronat, fiind extrem de fraged și potrivit pentru preparare rapidă. De asemenea, antricotul și cotletul cu os sunt alegeri excelente, având un conținut de grăsime care menține carnea suculentă.

În schimb, rasolul, pieptul sau coastele nu sunt pentru a face o friptură, fiind mai potrivite când vorbim de mâncăruri gătite lent.

Un alt detaliu important: carnea trebuie scoasă din frigider cu cel puțin 30 de minute înainte de a fi pusă la foc. Este nevoie să fie lăsată în bucătărie să ajungă la temperatura camerei. Apoi, se șterge bine cu șervețele și se condimentează simplu, cu sare grunjoasă și piper proaspăt măcinat, doar atât!

Cum se obține un steak perfect la tigaie

Pentru o friptură la tigaie de neuitat, ideală este o bucată de cotlet de vită cu os, care să cântprească aproximativ 300-350 de grame.

Se încinge foarte bine o tigaie de fontă, se adaugă puțin ulei de măsline, iar când acesta începe să se încălzească se pune carnea. După aproximativ un minut, se adaugă un cub de unt, care se lasă să se topească și se toarnă peste carne. Cotletul de vită se gătește aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime și de cât de făcută o preferi.

După ce se scoate pe o farfurie, friptura se lasă „să se odihnească” cel puțin 10 minute, acesta fiind un pas foarte important, în care sucurile se redistribuie în carne.

Cine preferă grătarul poate opta pentru antricot sau ceafă de vită, două opțiuni foarte bune. Carnea se marinează ușor în ulei de măsline, usturoi zdrobit, rozmarin, sare și piper și se lasă la rece timp de maximum două ore. Grătarul trebuie să fie foarte bine încins, iar friptura se gătește aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte pentru a obține un rezultat medium rare.

Și în acest caz trebuie să lăsăm friptura să se „odihnească” înainte de a o tăia. Regula asta este sacră, în bucătărie: oricât de tentant ar părea, nu tăia carnea imediat ce ai luat-o de pe foc!

Greșeli care pot strica friptura de vită

Cea mai frecventă greșeală este gătirea excesivă. O vită prea făcută devine tare și seacă.

Un alt aspect foarte important, dar pe care nu mulți români îl știu: nu se înțeapă carnea cu furculița în timpul gătirii, pentru că se pierd sucurile din interior! Friptura se întoarce o singură dată și pentru aceasta se folosește un clește de bucătărie.

În concluzie, un steak de vită reușit nu ține de trucuri complicate, ci de carne bună, foc potrivit și respectarea unor reguli simple.

