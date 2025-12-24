Cum se înțelege Otilia Bilionera cu soacra ei. ”Ne certăm, ne împăcăm”

Cântăreața Otilia Bilionera a mărturisit în ce relații este cu soacra sa. ”Ne certăm, ne împăcăm”, a afirmat artista.



Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o pe plan internațional.

În ceea ce privește viața personală, Otilia Bilionera formează un cuplu cu un turc, care a cerut-o în căsătorie în ziua în care au împlinit un an de relație. Afaceristul turc Bekir Ali Karakas i-a dat inelul în Cappadocia. Acesta i-a oferit un inel de logodnă cu diamante şi safir, în valoare de 20.000de euro. Cei doi au spus „Da!” în fata ofițerului de la Starea Civilă. Cununia civilă a avut loc în Turcia. Otilia și partenerul ei de viață au făcut nuntă la sfârșitul lunii august a acestui an în Turcia.

Otilia a făcut declarații despre soțul ei, dar și despre relația cu soacra ei într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

Cum se înțelege Otilia Bilionera cu soacra ei. ”O consider prietena mea cea mai bună prietenă”

”Consider că suntem mai apropiați după nuntă, ne simțim mai ca o familie. Un copil ar fi binevenit. Ar fi și timpul nu? Este timp, dar nici să lași să treacă, că apoi este mai dificil”, a declarat Otilia, potrivit spynews.ro.

Despre relația cu soacra ei, artista a spus:

”Foarte bine, e ca și cea mai bună prietenă. Mă înțeleg super bine, o consider prietena mea cea mai bună prietenă. La momentul de față, în Turcia, este prietena mea cea mai bună, mergem la cumpărături, facem glume, ne certăm, ne împăcăm, pot să îi zic orice”.