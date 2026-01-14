Prima pagină » Actualitate » Cum se întreține Adina Halas. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”

Cum se întreține Adina Halas. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”

14 ian. 2026, 16:30, Actualitate
Cum se întreține Adina Halas. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”
Galerie Foto 12
Cum se întreține Adina Halas

Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, este foarte atentă la stilul său de viață și la forma sa fizică. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”, a explicat aceasta.

Adina Halas are un program foarte bine stabilit pentru a fi în formă fizică foarte bună.

”Eu sunt cu rutinele mele. Mă duc la sală, reîncep dansul, masaj regulat, antrenamente de forță și spinning și indoor cycling… În perioada de vacanță m-am antrenat, am mâncat ce trebuie, doar că am avut mai mult timp pentru prieteni, familie și organizări de tot felul și am avut timp și de gătit”, a declarat vedeta pentru click.ro.

”Eu vreau să fiu aceeași eu, am niște rutine foarte bine puse la punct, nu am lucruri care sunt ieșite din normal. Am un program de somn foarte bine optimizat, programul de sport, de lucru și îmi doresc să rămână tot așa. Știu că la un moment dat va fi foarte aglomerat și atunci va trebui o organizare mai bună cu programul meselor mele, să îmi gătesc ce-mi trebuie, să îmi comand acolo unde sunt variante foarte bune, iar dacă va fi să sar un antrenament de un anume fel în săptămâna respectivă, nu va fi nicio tragedie. E foarte importantă povestea cu somnul. În vacanță m-am culcat mai târziu, în rest, încerc să nu depășesc ora 22.30. Mai fac excepții vineri seara sau sâmbătă seara dar destul de rar și destul de puțin”, a adăugat aceasta.

Adina Halas e căsătorită și are un copil

Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super sexy. Astăzi, fosta asistentă de televiziune este trecută de 40 de ani și este o apariție la fel de senzuală.

În plan personal, Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu și are un băiat, Serghei.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Un sibian a fost filmat schiind prin oraș miercuri dimineața, în drum spre muncă: „Unde mergi?” „La muncă!”
17:50
Un sibian a fost filmat schiind prin oraș miercuri dimineața, în drum spre muncă: „Unde mergi?” „La muncă!”
INVESTIȚIE Cum va arăta Gara de Nord după modernizarea de 500 de milioane de lei
17:12
Cum va arăta Gara de Nord după modernizarea de 500 de milioane de lei
EXCLUSIV „Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
17:01
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
ACTUALITATE Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime
17:00
Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime
EDUCAȚIE Această profesoară din Spania regretă că s-a angajat în România. Ce i-au făcut elevii de liceu
16:21
Această profesoară din Spania regretă că s-a angajat în România. Ce i-au făcut elevii de liceu
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul

Cele mai noi

Trimite acest link pe