Cum se întreține Adina Halas. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”

Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, este foarte atentă la stilul său de viață și la forma sa fizică. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”, a explicat aceasta.



Adina Halas are un program foarte bine stabilit pentru a fi în formă fizică foarte bună.

”Eu sunt cu rutinele mele. Mă duc la sală, reîncep dansul, masaj regulat, antrenamente de forță și spinning și indoor cycling… În perioada de vacanță m-am antrenat, am mâncat ce trebuie, doar că am avut mai mult timp pentru prieteni, familie și organizări de tot felul și am avut timp și de gătit”, a declarat vedeta pentru click.ro.

”Eu vreau să fiu aceeași eu, am niște rutine foarte bine puse la punct, nu am lucruri care sunt ieșite din normal. Am un program de somn foarte bine optimizat, programul de sport, de lucru și îmi doresc să rămână tot așa. Știu că la un moment dat va fi foarte aglomerat și atunci va trebui o organizare mai bună cu programul meselor mele, să îmi gătesc ce-mi trebuie, să îmi comand acolo unde sunt variante foarte bune, iar dacă va fi să sar un antrenament de un anume fel în săptămâna respectivă, nu va fi nicio tragedie. E foarte importantă povestea cu somnul. În vacanță m-am culcat mai târziu, în rest, încerc să nu depășesc ora 22.30. Mai fac excepții vineri seara sau sâmbătă seara dar destul de rar și destul de puțin”, a adăugat aceasta.

Adina Halas e căsătorită și are un copil

Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super sexy. Astăzi, fosta asistentă de televiziune este trecută de 40 de ani și este o apariție la fel de senzuală.

În plan personal, Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu și are un băiat, Serghei.