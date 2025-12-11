Cum se menține în formă Andreea Raicu. ”Sunt disciplinată”

Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a oferit câteva detalii despre cum se menține într-o formă fizică de invidiat. ”Sunt disciplinată” , a afirmat vedeta.



Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie.

Andreea Raicu este o apariție care atrage imediat atenția. Are o siluetă impecabilă. Vedeta a spus, pentru revista Viva, ce face pentru a se menține.

Cum se menține în formă Andreea Raicu. ”Pentru mine e normalitatea mea”

”Cred că nu există o rețetă că să arăți ca mine – fiecare trebuie să își găsească propria rețetă. Oamenii din jurul meu ar putea să spună că am un regim alimentar destul de strict, dar pentru mine e normalitatea mea”, a explicat Andreea Raicu.

”Sunt disciplinată și am grijă de mine din toate punctele de vedere: dorm bine, mănânc conștient, beau multă apă, fac mișcare și am grijă de gândurile mele. Încerc să îi dau corpului meu exact ce am învățat că are nevoie – atât fizic, prin hrană și odihnă, cât și emoțional, prin atitudinea mea față de mine. Cred că ăsta e secretul – să îți găsești echilibrul și să fii blândă cu tine. Și, dacă mă întrebi pe mine, râsul rămâne cel mai bun tratament anti-aging”, a mai spus aceasta.