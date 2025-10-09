FOTO / Andreea Raicu, despre viața sa sentimentală. ”Mă simt o femeie ÎMPLINITĂ și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”

Vedeta de televiziune Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre viața sa sentimentală. ”Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”, a afirmat aceasta.



Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. De-a lungul carierei sale în televiziune, Andreea Raicu a a moderat numeroase emisiuni TV, dar și reality show-uri de succes precum „Big Brother”, „Megastar” sau „Miss Fata de la țară”.

În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie. Despre viața sa sentimentală a făcut declarații vedeta pentru revista Viva.

Andreea Raicu, despre viața sa sentimentală. ”Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie”

”Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că „așa trebuie. Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie. Iar până atunci, mă bucur de viața mea, de lucrurile frumoase pe care le trăiesc și de oamenii dragi care fac parte din ea”, a explicat Andreea Raicu.



”Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc. Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a adăugat vedeta.