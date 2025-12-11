Ion Cristoiu: „România este folosită de Putin pentru a da exemple negative- Nu există presă imparțială, alegerile au fost anulate”

În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a susținut că România a ajuns, paradoxal, să fie folosită de Vladimir Putin ca exemplu negativ pentru inteligența rusă care privea tradițional spre Occident. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Întrebat „ce se întâmplă cu România, în general?”, Cristoiu a afirmat că România „urmează exact planul lui Vladimir Putin”, nu în sensul unei coordonări directe, ci ca rezultat al degradării instituțiilor democratice, al anulării unor legi și al slăbirii libertății presei și a mecanismelor parlamentare.

Marius Tucă: „Ce se întâmplă cu România?” Ion Cristoiu: „Vladimir Putin are o mare problemă cu propria țară, mai ales cu inteligenția, care întotdeauna s-a uitat înspre Vest. Și de acolo, dinspre Vest, au venit întotdeauna, dar nu numai de la Putin, întotdeauna și țarii au avut probleme. Și veneau idei, parlamentarism, libertate, libertatea presei, care picau rău într-o autocrație.”

Concluzia lui Ion Cristoiu este că România riscă să nu mai fie un argument în favoarea democrației occidentale, ci un contra‑exemplu folosit propagandistic de regimul de la Kremlin pentru a demonstra că „modelul occidental” este degradat, ipocrit sau nerelevant pentru Rusia.