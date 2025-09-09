Prima pagină » Actualitate » Cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea, fără conservanți sau alte chimicale

Cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea, fără conservanți sau alte chimicale

09 sept. 2025, 17:12, Actualitate
Cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea, fără conservanți sau alte chimicale
sursa foto: Envato/Pofta buna cu Gina Bradea

Iată cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a cunoscutei Gina Bradea. Aceasta recomandă o rețetă în care nu se adaugă conservanți, aspirină sau alte chimicale. Află, în acest articol, cum se pune conopida la murat.

Ingrediente pentru un borcan de 10 litri

  • 5 kg de conopidă curățată de frunză și cotoare
  • o mână de frunze de țelină proaspătă
  • o rădăcină mică de țelină
  • o rădăcină de hrean
  • 1 morcov
  • 4-5 căței de usturoi
  • ardei iute sau boabe de piper
  • o sfeclă roșie
  • 3 ardei capia mici
  • bețe de mărar uscat
  • puțin busuioc
  • sare de murături

Gina Bradea spune, pe blogul ei, că mai întâi se pune o mână de țelină pe fundul borcanului de 10 litri. Se desface conopida în buchețele de dimensiuni potrivite. Se pune în borcan conopida, brăduții de morcovi, felii de sfeclă roșie, puțin ardei iute, țelină rădăcină și se pune și restul de conopidă.

Deasupra se pune puțin busuioc uscat sau o crenguță de busuioc proaspăt, se adaugă și restul de țelină rădăcină și cea verde, dar și bețele de mărar uscat.

Gina Bradea recomandă o bună curățare a conopidei, pentru a nu avea pete de mucegai sau alte imperfecțiuni. Se spală bine, la jet de apă, ca să se îndepărteze eventualele insecte. Se folosește, în mod obligatoriu, sare de murături, neiodată. Busuiocul nu-i va afecta gustul, ci are rolul de a menține zeama limpede.

Apoi, se măsoară cantitatea de apă care se pune în borcan. În borcanul său de 10 litri au intrat 6 litri de apă. Pentru fiecare litru de apă se pune în borcan câte o lingură cu vârf de sare. Se pune apoi capacul de formă, nu închis ermetic, deoarece zeama are nevoie de aer ca să fermenteze.

Începând de a doua zi, se va vântura/pitroci zeama. Se scurge zeama din borcan, apoi se toarnă înapoi și se repetă procesul de 7-8 ori. La început, ea va fi tulbure, cât timp fermentează. Se va vântura zeama zilnic, până ce murăturile vor fi gata. În funcție de cât de cald sau rece va fi afară, pot trece și 2-3 săptămâni până ce conopida va fi murată bine.

Gina Bradea mai spune că, la început, când nu este murată, poată să pară prea sărată, dar ea spune că nu va fi deloc așa. Așadar, aceasta a fost rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea. Vezi și rețeta video AICI

Autorul recomandă:

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

Ce cantitate exactă de oțet și sare grunjoasă trebuie adaugi în borcanele de murături, de fapt. Cum NU devină preparatul mult prea sărat

Citește și

ACTUALITATE Atacurile de panică, dușmanul invizibil al multor români. Care sunt cauzele apariției
18:43
Atacurile de panică, dușmanul invizibil al multor români. Care sunt cauzele apariției
ULTIMA ORĂ A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați”
18:22
A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați”
ACTUALITATE Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013”
17:45
Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013”
ACTUALITATE Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
17:41
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
POLITICĂ Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”
17:31
Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”
ACTUALITATE Patrick André de Hillerin taxează DUR textul lui Gabriel Liiceanu pentru premierul Bolojan: „Și-a câștigat locul în galeria marilor lingăi de dreapta”
17:23
Patrick André de Hillerin taxează DUR textul lui Gabriel Liiceanu pentru premierul Bolojan: „Și-a câștigat locul în galeria marilor lingăi de dreapta”
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Prima țară vizitată de concurenții Asia Express. Are o istorie impresionantă
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Primele câmpuri magnetice ale Universului ar fi fost „comparabile” cu creierul uman