Cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea, fără conservanți sau alte chimicale

Iată cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a cunoscutei Gina Bradea. Aceasta recomandă o rețetă în care nu se adaugă conservanți, aspirină sau alte chimicale. Află, în acest articol, cum se pune conopida la murat.

Ingrediente pentru un borcan de 10 litri

5 kg de conopid ă cur ăț at ă de frunz ă ș i cotoare

o mân ă de frunze de ț elin ă proasp ă t ă

o r ă d ă cin ă mic ă de ț elin ă

o r ă d ă cin ă de hrean

1 morcov

4-5 c ăț ei de usturoi

ardei iute sau boabe de piper

o sfecl ă ro ș ie

3 ardei capia mici

be ț e de m ă rar uscat

pu ț in busuioc

sare de mur ă turi

Gina Bradea spune, pe blogul ei, că mai întâi se pune o mână de țelină pe fundul borcanului de 10 litri. Se desface conopida în buchețele de dimensiuni potrivite. Se pune în borcan conopida, brăduții de morcovi, felii de sfeclă roșie, puțin ardei iute, țelină rădăcină și se pune și restul de conopidă.

Deasupra se pune puțin busuioc uscat sau o crenguță de busuioc proaspăt, se adaugă și restul de țelină rădăcină și cea verde, dar și bețele de mărar uscat.

Gina Bradea recomandă o bună curățare a conopidei, pentru a nu avea pete de mucegai sau alte imperfecțiuni. Se spală bine, la jet de apă, ca să se îndepărteze eventualele insecte. Se folosește, în mod obligatoriu, sare de murături, neiodată. Busuiocul nu-i va afecta gustul, ci are rolul de a menține zeama limpede.

Apoi, se măsoară cantitatea de apă care se pune în borcan. În borcanul său de 10 litri au intrat 6 litri de apă. Pentru fiecare litru de apă se pune în borcan câte o lingură cu vârf de sare. Se pune apoi capacul de formă, nu închis ermetic, deoarece zeama are nevoie de aer ca să fermenteze.

Începând de a doua zi, se va vântura/pitroci zeama. Se scurge zeama din borcan, apoi se toarnă înapoi și se repetă procesul de 7-8 ori. La început, ea va fi tulbure, cât timp fermentează. Se va vântura zeama zilnic, până ce murăturile vor fi gata. În funcție de cât de cald sau rece va fi afară, pot trece și 2-3 săptămâni până ce conopida va fi murată bine.

Gina Bradea mai spune că, la început, când nu este murată, poată să pară prea sărată, dar ea spune că nu va fi deloc așa. Așadar, aceasta a fost rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea. Vezi și rețeta video AICI!

