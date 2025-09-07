Ce cantitate exactă de oțet și sare grunjoasă trebuie să adaugi în borcanele de murături, de fapt. Cum să NU devină preparatul mult prea sărat

Iată ce cantitate exactă de oțet și sare grunjoasă trebuie să adaugi în borcanele de murături, de fapt. Vezi mai jos, în articol, la ce trebuie să fii atent, dacă nu dorești ca preparatul să fie mult prea sărat.

Ne aflăm în sezonul în care se pun în borcane și butoaie murăturile și se prepară diverse mâncăruri tradiționale, precum ghiveciul din legume și zacusca. Pe listă se află gemurile, dulcețurile și compotul. Pentru un gust echilibrat al murăturilor, dar și al altor preparate de toamnă, ar fi ideal să se urmeze rețetele tradiționale. De pildă, există un anumit gramaj care trebuie să fie respectat, pentru ca murăturile să nu fie mult prea sărate, dar nici să aibă un gust fad.

Ce cantitate exactă de oțet și sare grunjoasă trebuie să adaugi la murături

Cantitățile adăugate în borcane și butoaie sunt foarte importante, mai ales atunci când dorești ca preparatul tradițional să aibă un gust echilibrat. Rețetele transmise de la o generație la alta au la bază o regulă simplă, pentru a pregăti cele mai gustoase murături. Și anume, un gramaj exact care ar trebui respectat, pentru ca murăturile să nu fie nici prea sărate, nici prea fade.

De exemplu, atunci când pregătești saramura pentru murături, ar fi ideal să se folosească 1 lingură rasă de sare grunjoasă neiodată la fiecare litru de apă. O lingură ar trebui să aibă în jur de 20 de grame. Ar fi ideal să se evite excesul de sare, iar acest aspect poate fi controlat utilizând un gramaj precis. Așadar, este important să respecți cantitățile de saramură și oțet, atuni când pregătești conopidă, gogonele, castraveți, gogoșari la borcan.

Pentru murăturile pregătite în oțet, ar fi ideal să se utilizeze 250 ml oțet de 9 grade la 750 ml apă. Practic, cantitatea se raportează astfel: 1/4 oțet și 3/4 apă. În apă se adaugă și diverse condimente, precum sarea, piperul, foile de dafin și boabele de muștar. Se adaugă și zahăr în compoziție, arată G4food.ro.

Sursă foto: colaj Envato