Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Iată o rețetă veche de sute de ani pentru varză, murături asortate, dar și pentru ceapă murată. Vezi mai jos, în articol.

Tu știai care este metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară? Murăturile se află printre cele mai consumate alimente, îndeosebi în lunile de toamnă și iarnă, când sunt sărbători. Există mai multe rețete de murături care pot fi abordate, iar multe gospodine urmează o rețetă veche de sute de ani pentru ca varza și castraveții să fie crocanți.

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară

Toamna se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că multe persoane se pregătesc să își revizuiască propria cămară și să cumpere produsele necesare pentru murături, zacuscă și tocănițe de legume. De data aceasta, accentul este pus pe murăturile crocante pe care le poți pregăti, acasă, fără foarte mare efort.

De exemplu, o rețetă veche de sute de ani de varză murată aduce în atenție câteva produse simple care, împreună, formează o aromă deosebită alimentului. Pentru varză murată pregătită ca la bunica vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

10 verze potrivite;

500 de grame de sare grunjoasă fără iod;

2-3 crenguțe de mărar uscat;

O gutuie;

Boabe de porumb.

După ce cureți și speli verzele, le vei tăia pe jumătate. Se vor așeza în butoi și între straturile de verze se adaugă sare, mărar, boabe de porumb și gutuia feliată. Se toarnă apă rece până sunt acoperite toate straturile de verze și, în primele zile, se vântură conținutul butoiului.

Pentru o textură crocantă, poți pregăti murături în saramură. Rețeta este cât se poate de simplă și conține ingrediente precum:

Gogonele;

3 litri de apă;

3 linguri pline de sare grunjoasă;

1 linguriță de boabe de piper;

1 linguriță de boabe de muștar;

Frunze de vișin sau hrean.

Apa și sarea se lasă la fiert, în timp ce gogonelele sunt spălate și așezate în borcane. Apoi, când saramura s-a răcit, va fi turnată peste ele. Închide capacele borcanelor în așa fel încât să nu intre aer.

Pentru rețeta de murături asortate, se vor folosi produse precum: gogonele, castraveți, conopidă, morcovi. De asemenea, în butoiul cu murături asortate se adaugă 4-5 căței de usturoi, frunze de dafin, sare grunjoasă, apă și crenguțe de mărar.

Cum prepari ceapa murată?

Pentru un borcan plin cu ceapă murată vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

Două kilograme de ceapă;

Un litru de oțet de vin alb;

500 de mililitri de apă;

Două linguri de sare;

O lingură de zahăr;

O linguriță de piper boabe;

Două foi de dafin.

După ce cureți ceapa, o adaugi în borcane. Între timp, fierbi apa cu oțet, sare, zahă și condimente. Apoi, peste ceapă va fi turnat lichidul fierbinte, iar borcanele se vor închide îndată. Depozitează-le corespunzător!

Castraveți în saramură cu textură crocantă

Pentru rețeta de castraveți în saramură, vei avea nevoie de:

3 kilograme de castraveți mici;

2-3 rădăcini de hrean;

Mărar uscat;

Boabe de piper;

3 litri de apă;

3 linguri de sare grunjoasă.

Vor fi urmați pașii mai sus menționați. Și anume, după ce castraveții sunt curățați și așezați în borcan, adaugi hreanul curățat și feliat. Saramura pe care o prepari va fi turnată rece peste castraveți. Borcanele vor fi închise perfect și depozitate în cămară.

Autorul recomandă:

Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși. Ce adaugă Sofia Vicoveanca în borcan pentru ca murăturile să reziste peste iarnă

Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)