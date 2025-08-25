Prima pagină » Actualitate » Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

25 aug. 2025, 10:53, Actualitate
Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani
Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară / foto: colaj Envato

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Iată o rețetă veche de sute de ani pentru varză, murături asortate, dar și pentru ceapă murată. Vezi mai jos, în articol.

Tu știai care este metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară? Murăturile se află printre cele mai consumate alimente, îndeosebi în lunile de toamnă și iarnă, când sunt sărbători. Există mai multe rețete de murături care pot fi abordate, iar multe gospodine urmează o rețetă veche de sute de ani pentru ca varza și castraveții să fie crocanți.

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară

Toamna se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că multe persoane se pregătesc să își revizuiască propria cămară și să cumpere produsele necesare pentru murături, zacuscă și tocănițe de legume. De data aceasta, accentul este pus pe murăturile crocante pe care le poți pregăti, acasă, fără foarte mare efort.

De exemplu, o rețetă veche de sute de ani de varză murată aduce în atenție câteva produse simple care, împreună, formează o aromă deosebită alimentului. Pentru varză murată pregătită ca la bunica vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

  • 10 verze potrivite;
  • 500 de grame de sare grunjoasă fără iod;
  • 2-3 crenguțe de mărar uscat;
  • O gutuie;
  • Boabe de porumb.

După ce cureți și speli verzele, le vei tăia pe jumătate. Se vor așeza în butoi și între straturile de verze se adaugă sare, mărar, boabe de porumb și gutuia feliată. Se toarnă apă rece până sunt acoperite toate straturile de verze și, în primele zile, se vântură conținutul butoiului.

Rețetă pentru murături crocante / foto: Envato

Pentru o textură crocantă, poți pregăti murături în saramură. Rețeta este cât se poate de simplă și conține ingrediente precum:

  • Gogonele;
  • 3 litri de apă;
  • 3 linguri pline de sare grunjoasă;
  • 1 linguriță de boabe de piper;
  • 1 linguriță de boabe de muștar;
  • Frunze de vișin sau hrean.

Apa și sarea se lasă la fiert, în timp ce gogonelele sunt spălate și așezate în borcane. Apoi, când saramura s-a răcit, va fi turnată peste ele. Închide capacele borcanelor în așa fel încât să nu intre aer.

Pentru rețeta de murături asortate, se vor folosi produse precum: gogonele, castraveți, conopidă, morcovi. De asemenea, în butoiul cu murături asortate se adaugă 4-5 căței de usturoi, frunze de dafin, sare grunjoasă, apă și crenguțe de mărar.

Cum prepari ceapa murată?

Pentru un borcan plin cu ceapă murată vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

  • Două kilograme de ceapă;
  • Un litru de oțet de vin alb;
  • 500 de mililitri de apă;
  • Două linguri de sare;
  • O lingură de zahăr;
  • O linguriță de piper boabe;
  • Două foi de dafin.

După ce cureți ceapa, o adaugi în borcane. Între timp, fierbi apa cu oțet, sare, zahă și condimente. Apoi, peste ceapă va fi turnat lichidul fierbinte, iar borcanele se vor închide îndată. Depozitează-le corespunzător!

Castraveți în saramură cu textură crocantă

Pentru rețeta de castraveți în saramură, vei avea nevoie de:

  • 3 kilograme de castraveți mici;
  • 2-3 rădăcini de hrean;
  • Mărar uscat;
  • Boabe de piper;
  • 3 litri de apă;
  • 3 linguri de sare grunjoasă.

Vor fi urmați pașii mai sus menționați. Și anume, după ce castraveții sunt curățați și așezați în borcan, adaugi hreanul curățat și feliat. Saramura pe care o prepari va fi turnată rece peste castraveți. Borcanele vor fi închise perfect și depozitate în cămară.

Autorul recomandă:

Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși. Ce adaugă Sofia Vicoveanca în borcan pentru ca murăturile să reziste peste iarnă

Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
ANALIZĂ Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
13:19
Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”