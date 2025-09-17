Prima pagină » Actualitate » ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României

17 sept. 2025, 13:49
În fiecare an, la 20 septembrie se sărbătorește Ziua Bucureștiului, o ocazie prin care locuitorii și vizitatorii rememorează istoria capitalei României și îi celebrează prezentul.  Data nu a fost, însă, aleasă întâmplător.

Potrivit istoricilor, 20 septembrie marchează prima atestare documentară a orașului București, consemnată în 1459, într-un hrisov emis de domnitorul Vlad Țepeș. În acel act, Bucureștiul apare ca reședință domnească.

De la „Micul Paris” la metropola actuală

Ulterior, evoluția a transformat orașul în cel mai important centru politic, administrativ și cultural al țării.

De-a lungul istoriei, Bucureștiul a trecut prin perioade de expansiune și modernizare, dar și prin momente dificile. În secolul al XIX-lea, influențele occidentale au schimbat radical înfățișarea orașului, motiv pentru care a fost supranumit „Micul Paris”. Mai târziu, în perioada comunistă, multe zone istorice au dispărut, fiind înlocuite de construcții masive și cartiere noi.

După 1989, capitala a cunoscut o nouă etapă de dezvoltare, afirmându-se ca un pol economic și cultural al Europei de Sud-Est.

În jurul datei de 20 septembrie, autoritățile locale pregătesc în mod tradițional mai multe evenimente publice:

  • concerte și spectacole în aer liber, organizate în piețe publice sau parcuri, cu participarea unor artiști români și internaționali;
  • expoziții tematice, dedicate istoriei orașului, artei fotografiei sau patrimoniului;
  • tururi ghidate gratuite oferite vizitatorilor prin zone istorice, muzee și clădiri de patrimoniu;
  • târguri gastronomice și tradiționale, în care se promovează mâncarea locală și artizanatul românesc;
  • iluminări arhitecturale speciale pe clădirile emblematice ale Bucureștilor.

Iar în unele cazuri, muzeele sau instituțiile de cultură oferă acces gratuit sau cu preț redus la bilete, încurajând bucureștenii să-și redescopere orașul.

