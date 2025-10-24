Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”

ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a închis temporar, vineri, o brutărie din București, după ce un șobolan uriaș a fost văzut plimbându-se printre pâinile expuse într-o vitrină. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, iar pe video se poate auzi vocea unei femei care îi spune copilului ei: „Hai că poate sare pe noi!”.
Acest incident ar fi avut loc la o brutărie de pe Bulevardul Basarabia, vizavi de Patinoarul „Mihai Flamaropol”.
De asemenea, controlul făcut de inspectorii ANPC a relevat o serie de nereguli.
„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este prezentă, monitorizează mediul online și poate interveni imediat în situații care pot afecta sănătatea consumatorilor .
Ca urmare a apariției în mediul online a unui material video care evidenția prezența unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificație, ANPC s-a autosesizat și a dispus declanșarea unui control operativ.
Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:
Principalele neconformități constatate:
ANPC reamintește tuturor consumatorilor că ne menținem angajamentul de a supraveghea constant piața și de a interveni rapid în orice situație care poate afecta sănătatea publică”, a transmis instituția.
