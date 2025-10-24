Prima pagină » Actualitate » Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”

24 oct. 2025, 19:27, Actualitate
ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a închis temporar, vineri, o brutărie din București, după ce un șobolan uriaș a fost văzut plimbându-se printre pâinile expuse într-o vitrină. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, iar pe video se poate auzi vocea unei femei care îi spune copilului ei: Hai că poate sare pe noi!”.

Acest incident ar fi avut loc la o brutărie de pe Bulevardul Basarabia, vizavi de Patinoarul Mihai Flamaropol”.

De asemenea, controlul făcut de inspectorii ANPC a relevat o serie de nereguli.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este prezentă, monitorizează mediul online și poate interveni imediat în situații care pot afecta sănătatea consumatorilor .

Ca urmare a apariției în mediul online a unui material video care evidenția prezența unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificație, ANPC s-a autosesizat și a dispus declanșarea unui control operativ.

Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

  • 2 sancțiuni contravenţionale, în cuantum de 12.000 lei
  • oprirea definitivă de la comercializare pentru 85 kg de produse, în valoare de 1.400 lei
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor

Principalele neconformități constatate:

  • lipsa igienizării mijloacelor de transport utilizate pentru transportul produselor de panificație ;
  • depozitare necorespunzătoare produsele finite erau depozitate împreună cu materiile prime ;
  • spațiul de producție: prezenta un grad ridicat de neigienizare, inclusiv discontinuități la nivelul pereților;
  • mese de lucru cu elemente lipsă;
  • rastel utilizat pentru dospirea produselor de panificație cu cadre metalice murdare;
  • polițe din lemn nefinisate, cu depuneri de aluat ;
  • sistemul de ventilație al camerei frigorifice pentru produse semifinite: grila ventilatorului neigienizată❄️, reprezentând risc de contaminare;
  • spațiul de comercializare: lipsa plăcilor de faianță în anumite zone;
  • partea superioară a vitrinei de expunere a produselor prezenta protecție incompletă; la ridicarea polițelor vitrinei frigorifice pentru prăjituri s-au constatat acumulări aderente de resturi alimentare.

ANPC reamintește tuturor consumatorilor ne menținem angajamentul de a supraveghea constant piața și de a interveni rapid în orice situație care poate afecta sănătatea publică”, a transmis instituția.

