Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”

ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a închis temporar, vineri, o brutărie din București, după ce un șobolan uriaș a fost văzut plimbându-se printre pâinile expuse într-o vitrină. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, iar pe video se poate auzi vocea unei femei care îi spune copilului ei: „Hai că poate sare pe noi!”.

Acest incident ar fi avut loc la o brutărie de pe Bulevardul Basarabia, vizavi de Patinoarul „Mihai Flamaropol”.

De asemenea, controlul făcut de inspectorii ANPC a relevat o serie de nereguli.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este prezentă, monitorizează mediul online și poate interveni imediat în situații care pot afecta sănătatea consumatorilor .

Ca urmare a apariției în mediul online a unui material video care evidenția prezența unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificație, ANPC s-a autosesizat și a dispus declanșarea unui control operativ.

Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

2 sancțiuni contravenţionale , în cuantum de 12.000 lei

oprirea definitiv ă de la comercializare pentru 85 kg de produse , în valoare de 1.400 lei

oprirea prest ării serviciilor p ân ă la remedierea deficiențelor

Principalele neconformități constatate:

lipsa igienizării mijloacelor de transport utilizate pentru transportul produselor de panificație ;

depozitare necorespunzătoare – produsele finite erau depozitate împreun ă cu materiile prime ;

spațiul de producție : prezenta un grad ridicat de neigienizare , inclusiv discontinuități la nivelul pereților ;

mese de lucru cu elemente lipsă ;

rastel utilizat pentru dospirea produselor de panificație cu cadre metalice murdare ;

polițe din lemn nefinisate , cu depuneri de aluat ;

sistemul de ventilație al camerei frigorifice pentru produse semifinite : grila ventilatorului neigienizată ❄️ , reprezentând risc de contaminare ;

spa țiul de comercializare : lipsa plăcilor de faianță în anumite zone;

partea superioar ă a vitrinei de expunere a produselor prezenta protecție incompletă ; la ridicarea polițelor vitrinei frigorifice pentru prăjituri s-au constatat acumulări aderente de resturi alimentare .

ANPC reamintește tuturor consumatorilor că ne menținem angajamentul de a supraveghea constant piața și de a interveni rapid în orice situație care poate afecta sănătatea publică”, a transmis instituția.

