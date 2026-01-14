Cum va arăta Gara de Nord după modernizarea de 500 de milioane de lei

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. a anunțat demararea proiectului „Modernizarea / Consolidarea / Reabilitarea Stației C.F. Gara de Nord București – Faza I”, o investiție strategică ce vizează transformarea celui mai important nod feroviar din România, fără oprirea completă a traficului feroviar.

Lucrări ample la clădiri monument istoric și instalații esențiale

Potrivit comunicatului transmis de CFR, proiectul are ca scop reabilitarea Gării de Nord, amplasată în zona centrală a municipiului București și inclusă în Lista Monumentelor Istorice, sub codul LMI B-II-m-B-18803. Stația deservește aproximativ 85% din traficul feroviar de călători al Capitalei, fiind un punct esențial pentru transportul național și regional.

Intervențiile din Faza I vizează ansamblul format din corpurile de clădire A, B, C și G, precum și galeriile de legătură dintre acestea, spații care includ zone destinate călătorilor, spații comerciale și administrative. Printre lucrările propuse se numără restaurarea fațadelor, consolidarea structurală a clădirilor cu statut de monument istoric și modernizarea completă a instalațiilor interioare – electrice, termice, sanitare și de siguranță.

De asemenea, proiectul prevede adaptarea spațiilor pentru accesibilitate universală, astfel încât gara să poată fi utilizată în condiții optime de toate categoriile de pasageri, precum și măsuri pentru creșterea confortului urban și feroviar. Suprafața totală desfășurată vizată în această etapă depășește 33.000 de metri pătrați, iar valoarea investiției se ridică la 499.626.513,85 lei, TVA inclus.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor și alinierea Gării de Nord la standardele europene de siguranță și confort, concomitent cu valorizarea patrimoniului construit. Lucrările vor fi realizate etapizat, cu respectarea normativelor naționale și europene în vigoare, astfel încât activitatea feroviară să nu fie întreruptă complet pe durata execuției.

AUTORUL RECOMANDĂ