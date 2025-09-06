Prima pagină » Actualitate » Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric

Mara Răducanu
06 sept. 2025, 12:34, Actualitate
Vești bune de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) care a anunțat că a emis autorizația de construire pentru prima fază a lucrărilor de modernizare a Gării de Nord. Astfel, cea mai importantă stație de cale ferată din România – cu statut de monument istoric – intră într-un proces mult așteptat de reabilitare.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent un protocol de asociere între Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor, Metrorex și CFR SA pentru regenerarea urbană a zonei Gării de Nord.

Reprezentanții CFR Infrastructură au explicat că, prin implementarea acestui program, stația București Nord va fi adusă la parametrii tehnici prevăzuți de legislația europeană.

Lucrări de peste jumătate de miliard de lei

Potrivit documentului publicat pe site-ul MTI, valoarea lucrărilor autorizate depășește jumătate de miliard de lei.

Contractul pentru „Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I” a fost semnat în 2024 de CFR Infrastructură, fiind câștigat de asocierea firmelor românești SC GDO MOV IMPEX SRL – SC OMEGA CERT SISTEM SRL. Oferta acestora a fost de 419,85 milioane de lei, fără TVA.

Durata contractului este de 116 luni: 55 de luni pentru proiectare și execuție (9 luni proiectare și 46 de luni execuție), o lună pentru verificarea și aprobarea lucrărilor și o perioadă de garanție de 60 de luni, potrivit informațiilor stiripesurse.ro.

În ce constă procesul de reabilitare al Gării de Nord

Etapa I a programului de modernizare vizează clădirile în care se desfășoară activitatea feroviară și serviciile destinate publicului călător. Mai exact, intervențiile se vor face în cele trei corpuri ale gării: corpul A, de pe Bulevardul Dinicu Golescu, corpul B, zona centrală cu coloane și casele de bilete de clasa I, și corpul C, unde se află casele de bilete de clasa a II-a, dinspre Calea Griviței.

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a avut o întâlnire de lucru cu primarul general Stelian Bujduveanu și cu primarul Sectorului 1, George Tuță, la sediul MTI, unde s-a discutat despre viitoarea reconfigurare a Gării de Nord.

„Această colaborare interinstituțională reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Bucureștiului, modernizarea infrastructurii de transport și transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei”, a subliniat Ciprian Șerban.

