Primăria Sectorului 4 a anunțat, joi, că Parcul Tudor Arghezi de pe Bulevardul Metalurgiei va fi extins cu încă patru hectare. Trei sferturi din teren va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, spun reprezentanții PS4.

„Sectorul 4 al Municipiului București continuă investițiile masive în regenerarea spațiului public urban și extinde parcul Tudor Arghezi cu încă patru hectare de teren, actualmente nefolosit și plin de buruieni, oferind astfel răspuns solicitărilor zecilor de mii de familii mutate în ultimii ani în sudul Bucureștiului.

Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructura necesară iluminatului public”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Potrivit sursei citate, cele patru hectare ce urmează a fi amenajate vor completa actualul parc Tudor Arghezi. Acesta fost dat în folosință în luna septembrie 2023.

Parcul Tudor Arghezi are 14 terenuri de sport

„În prezent, parcul oferă oamenilor care locuiesc în zona Metalurgiei o generoasă zonă verde pentru plimbări în natură. Dar și zone dedicate activităților sporturilor în aer liber. Există pistă de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pistă pentru biciclete și o zonă de fitness. Mai mult, în imediata apropiere a parcului, au fost amenajate nu mai puțin de 14 terenuri de sport. Iubitorii de mișcare pot practica diferite sporturi cu mingea”, se arată în comunicatul PS4.

Potrivit sursei citate, în interiorul parcului au fost amenajate o plajă ecologică. De asemenea, există un spațiu special pentru animalele de companie, precum și o parcare supraetajată de 150 de locuri.