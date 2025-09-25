Prima pagină » Actualitate » Cum va arăta Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 după extinderea cu încă patru hectare

Cum va arăta Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 după extinderea cu încă patru hectare

Nicolae Oprea
25 sept. 2025, 16:16, Actualitate
Cum va arăta Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 după extinderea cu încă patru hectare
Galerie Foto 3

Primăria Sectorului 4 a anunțat, joi, că Parcul Tudor Arghezi de pe Bulevardul Metalurgiei va fi extins cu încă patru hectare. Trei sferturi din teren va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, spun reprezentanții PS4.

„Sectorul 4 al Municipiului București continuă investițiile masive în regenerarea spațiului public urban și extinde parcul Tudor Arghezi cu încă patru hectare de teren, actualmente nefolosit și plin de buruieni, oferind astfel răspuns solicitărilor zecilor de mii de familii mutate în ultimii ani în sudul Bucureștiului.
Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructura necesară iluminatului public”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Potrivit sursei citate, cele patru hectare ce urmează a fi amenajate vor completa actualul parc Tudor Arghezi. Acesta fost dat în folosință în luna septembrie 2023.

Parcul Tudor Arghezi are 14 terenuri de sport

„În prezent, parcul oferă oamenilor care locuiesc în zona Metalurgiei o generoasă zonă verde pentru plimbări în natură. Dar și zone dedicate activităților sporturilor în aer liber. Există pistă de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pistă pentru biciclete și o zonă de fitness. Mai mult, în imediata apropiere a parcului, au fost amenajate nu mai puțin de 14 terenuri de sport. Iubitorii de mișcare pot practica diferite sporturi cu mingea”, se arată în comunicatul PS4.

Potrivit sursei citate, în interiorul parcului au fost amenajate o plajă ecologică. De asemenea, există un spațiu special pentru animalele de companie, precum și o parcare supraetajată de 150 de locuri.

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
18:05
Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
ACTUALITATE Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
18:04
Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
ACTUALITATE MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
17:53
MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
17:36
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
ACTUALITATE Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
17:23
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
FOTO Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
17:14
Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
DIVERTIS aduce din nou râsul pe scenă: „Anatomia comediei” revine la ARCUB Gabroveni!
VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
17:30
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
VIDEO Ion Cristoiu: „Afacerea Dronei… Sunt proști sau ticăloși?!”
17:05
Ion Cristoiu: „Afacerea Dronei… Sunt proști sau ticăloși?!”
EXTERNE Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA, de teama mandatului internațional de arestare
17:02
Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA, de teama mandatului internațional de arestare
ACTUALITATE IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție
16:51
IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție
Sauna Fest 2025. Căldură, ritm și spectacol: între 6 si 26 octombrie, Bucureștiul devine capitala mondială a saunei!
16:50
Sauna Fest 2025. Căldură, ritm și spectacol: între 6 si 26 octombrie, Bucureștiul devine capitala mondială a saunei!
JUSTIȚIE Toto Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu. De ce au schimbat judecătorii decizia în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu
16:38
Toto Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu. De ce au schimbat judecătorii decizia în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu
Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul
EXTERNE Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul
ACTUALITATE O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii
O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii
EXCLUSIV „Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
ACTUALITATE Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani
Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani
ANALIZĂ Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele
Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele