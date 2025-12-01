Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine

Începutul lui decembrie a debutat cu vreme instabilă, precipitații, cer noros și ceață, mai ales pe durata nopții. Până la jumătatea lui decembrie, în unele zone vremea va intra într-un proces de încălzire, în timp ce în alte zone vom avea parte de precipitații și vreme închisă, cu temperaturi ce se vor situa în jurul mediilor caracteristice datei din calendar.

Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade. Precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni.

Estimarea pe regiuni, făcută până la jumătatea lui decembrie, este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată).

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

BANAT

Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire până în data de 5 decembrie, astfel că

maximele, la început apropiate de normele climatologice ale datei, vor avea variații de la medii de 8…10 grade până spre 12…14 grade, iar minimele de la -2…0 grade spre 4…6 grade.

După aceea, în următoarele două zile se va răci din nou, însă ulterior, până la finalul celei de a doua

săptămâni, temperaturile vor mai avea mici ascensiuni, ceea ce va determina un ecart diurn de

10…14 grade și nocturn de 2…6 grade mediat regional. Precipitații vor apărea în majoritatea zilelor din interval, dar probabilitatea ca acestea să fie mai extinse va fi mai ridicată în zilele de 5, 6 și 12 decembrie.

CRIȘANA

Până în data de 5 decembrie valorile termice vor fi în ascensiune semnificativă, astfel că vor depăși normele climatologice specifice perioadei, cu medii ale maximelor de la 6…8 grade până spre 12…14 grade și ale minimelor între 0 și 4 grade.

După acest interval, pentru scurt timp, până în 8 decembrie se va răci, spre maxime în medie de 8..10 grade și minime de 1…3 grade, dar până la final de prognoză se va mai încălzi ușor, spre 12 grade ziua și 4 grade noaptea, valori obținute din mediere regională. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 4 decembrie și din nou după 11 decembrie.

TRANSILVANIA

La începutul intervalului vremea va fi închisă, cu temperaturi ce se vor situa în jurul mediilor caracteristice datei, dar vor crește treptat în prima săptâmănă de prognoză, astfel că maximele vor avea medii de la 4…6 grade și până la 10…12 grade în data de 5 decembrie.

Din 6 decembrie se va răci brusc, la valori mediate ale maximelor de 6…8 grade, regim ce se va păstra până în data de 11 decembrie când vor mai crește puțin, spre 8…10 grade mediat regional. Valorile minime nu vor avea fluctuații prea mari, astfel că mediile acestora se vor situa în general între -2 și 2 grade. Probabilitatea ca precipitațiile să fie pe arii mai extinse va fi ridicată în prima zi, apoi acestea se vor semnala sporadic și nu vor înregistra cantități prea mari.

MARAMUREȘ

În prima săptămână de prognoză vor fi oscilații ale valorilor termice, la început de creștere, până în data de 5 decembrie, de la valori medii ale maximelor de 5…6 grade până la 12…14 grade, apoi o scădere spre medii de 10 grade ce se vor menține până în 11 decembrie.

Ulterior vremea se va mai încălzi ușor, spre maxime mediate la 10…12 grade. Temperaturile minime vor avea medii între -2 și 4 grade, cu cele mai scăzute în 3 și 7 decembrie. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în 1 decembrie și după data de 9 decembrie.

MOLDOVA

Vremea va fi în general normală termic în prima zi, pe fondul unei nebulozități mai compacte, apoi vor fi creșteri treptate ale valorilor termice, în special cele diurne, dar cu precădere în partea de sud a regiunii și în zonele mai înalte de relief.

Temperaturile maxime vor porni cu medii de 6…8 grade și vor ajunge la 10…12 grade în data de 5 decembrie. Pentru următoarele 5 zile vremea va înregistra o răcire accentuată, spre 4…6 grade mediat regional și ulterior se va redresa la valori medii de 8…10 grade.

Temperaturile minime se vor situa în medie între 2 și 6 grade, cu un interval în care vor fi mai scăzute de atât, spre 0…2 grade, între 6 și 9 decembrie. Probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare în zilele de 1, 2, 5 și 11 decembrie.

MUNTENIA

Intervalul de prognoză va debuta cu o vreme închisă și temperaturi în jurul mediilor caracteristice perioadei, dar acestea vor crește treptat în următoarele 4 zile, de la medii ale maximelor de 9…11 grade spre 10…14 grade și ale minimelor de la 0…2 spre 6…8 grade.

Primul weekend din interval va aduce o răcire, spre 8 grade mediat ziua și 2 grade mediat noaptea, apoi regimul termic se va redresa ușor spre 10…12 grade în media maximelor și 2…4 a minimelor. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare din 4 decembrie, însă acestea se vor semnala în general pe areale restrânse.

OLTENIA

Vremea va fi în general închisă, iar valorile termice nu vor avea variații semnificative de la o zi la cealaltă, vor fi doar mici excepții în funcție de gradul de acoperire cu nori.

Astfel, maximele se vor situa în medie între 7 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în 1, 4, 5 decembrie și spre sfârșitul intervalului, iar minimele între 0 și 8 grade, cu cele mai scăzute valori în 1-3 decembrie și din nou în 7-14 decembrie. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 3 și 8 decembrie și din nou după 12

decembrie.

LA MUNTE

Regimul termic va fi unul oscilant, cu medii ale maximelor între 0 și 8 grade și ale minimelor între -4 și 2 grade, din care se remarcă cele mai calde zile între 3 și 6 decembrie și din nou după 12 decembrie și cele mai reci pe 1 și 2 decembrie precum și pe 7….11 decembrie. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a intervalului.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: